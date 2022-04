Projekt wsparcia kredytobiorców w ramach Tarczy Antyputinowskiej zaprezentował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Waldemar Buda, przedstawiając szczegóły projektu, mówił we wtorek o liczbie kredytobiorców, którzy będą mogli skorzystać z poszczególnych filarów wsparcia.

"Z pierwszego instrumentu wsparcia w ratach to jest ok. 100 tys. uprawnionych na dzień dzisiejszy - nasza analiza na to wskazuje" - powiedział Buda.

Jak mówił, jeśli chodzi o wakacje kredytowe, to sytuacja jest bardziej "zniuansowana", ponieważ z tego instrumentu mogą skorzystać osoby, które subiektywnie odczuwają ciężar związany ze spłatą raty kredytu. Z tego instrumentu będzie można skorzystać zarówno w 2022 r. jak 2023 r., więc "dzisiaj może być sytuacja, w której ktoś nie bierze pod uwagę możliwości skorzystania z wakacji kredytowych, ale po dwóch, trzech kolejnych podwyżkach będzie brał to pod uwagę".

"Zakładamy, że docelowo może to być nawet jedna czwarta kredytobiorców" - powiedział szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podczas konferencji przedstawiono także wartość wsparcia dla kredytobiorców w ramach poszczególnych filarów. Według MRiT wartość wsparcia w filarze "4 miesiące +wakacji kredytowych+ w roku" to ok. 3 mld zł rocznie przy przesunięciu dochodu, wartość wsparcia filara "Pomoc dla kredytobiorców z problemami" to 1,4 mld zł w 2022 r. i 2 mld zł w 2023 r., a wartość wprowadzenia nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u to ok. 1 mld zł rocznie.