Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 640,7 mln zł wobec 1 443,41 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 665,8 mln zł wobec 634,85 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 3,06% wobec 5,24% w poprzednim kwartale i 2,66% w analogicznym kwartale ub.r. Poziom marży kwartalnej obniżyły znacząco 'wakacje kredytowe' i zobowiązania wynikające z regulacji dotyczących kredytów hipotecznych, których szacowany skutek finansowy został zaliczony w ciężar III kwartału 2022 r. Niemniej w odniesieniu do poziomu z września ub.r. odnotowano wzrost marży, co nastąpiło pod wpływem tych samych czynników, które przyczyniły się do zwiększenia wyniku z tytułu odsetek w stosunku rocznym" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Po trzech kwartałach 2022 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 4,1% wobec 2,61% w analogicznym okresie 2021 r.

Aktywa razem banku wyniosły 263,39 mld zł na koniec III kw. 2022 r. wobec 243,02 mld zł na koniec 2021 r.

W I-III kw. 2022 r. bank miał 1 895,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 918,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2022 r. wyniósł 3 003,9 mln zł i zwiększył się o 86,6% r/r.

"Poziom zysku brutto w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2022 r. został ukształtowany przez wysoki wynik z tytułu odsetek, będący konsekwencją serii bezprecedensowych podwyżek stóp procentowych NBP i dobrego tempa rozwoju kluczowych portfeli kredytowych grupy. Dynamikę wzrostu wyniku z tytułu odsetek wyhamowały tzw. wakacje kredytowe, których szacowany skutek finansowy zaliczono w ciężar III kwartału br. Wzrost stóp procentowych oddziaływał natomiast erozyjnie na wynik handlowy i rewaluację oraz wynik na pozostałych instrumentach finansowych z uwagi na wzrost rentowności papierów dłużnych, niższą wycenę instrumentów kapitałowych oraz gorszy wynik zrealizowany na instrumentach pochodnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Koszty działania grupy kapitałowej za trzy kwartały 2022 r. zwiększyły się w stosunku rocznym o 64,1%, osiągając poziom 1 832,9 mln zł.

"Największy udział w strukturze rodzajowej kosztów działania miała wpłata Santander Bank Polska S.A. w wysokości 445,7 mln zł na fundusz pomocowy utworzony wraz z 7 innymi bankami komercyjnymi w ramach instytucjonalnego systemu ochrony. Ww. kwota została oszacowana na podstawie poziomu środków gwarantowanych Santander Bank Polska S.A. Ponadto grupa kapitałowa zasiliła kwotą 165 mln zł Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który od lipca 2022 r. działa w nowej formule określonej przez ustawę z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom" - czytamy dalej.

Opłaty poniesione na rzecz regulatorów rynku (BFG, KNF i KDPW) wyniosły 295,4 mln zł i były wyższe o 13,9% r/r pod wpływem tempa wzrostu składek na rzecz BFG. Obciążenie grupy z tego tytułu wyniosło 269,2 mln zł (+14,4% r/r), w tym roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wzrosła o 35,6% r/r do 208,9 mln zł, a kwartalna składka na fundusz gwarancyjny zmniejszyła się o 25,7% r/r do 60,3 mln zł, podano także.

W okresie trzech kwartałów 2022 r. koszt ryzyka kredytowego w grupie kapitałowej Santander Bank Polska wyniósł 0,55% wobec 0,89% w analogicznym okresie poprzedniego roku przy wyższej wartości portfela należności kredytowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+6% r/r z uwzględnieniem należności z tytułu leasingu finansowego), podano także.

Wskaźnik ROE grupy na 30 września br. wyniósł 9,1% wobec 4,1% rok wcześniej, wskaźnik koszty/dochody - odpowiednio: 41,9% wobec 43,8%. Łączny współczynnik kapitałowy sięgnął w tym czasie 18,93% wobec 20,38 rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 1 650,02 mln zł wobec 772,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

