Reklama

Reklama

"Na dzień 30 września 2022 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 159 510,9 mln zł i zwiększyły się o 4,8% w porównaniu z końcem 2021 r. W składzie portfela znajdują się należności od klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie w wysokości 144 904,3 mln zł (+4,2%), należności od klientów wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 2 600,5 mln zł (+50,1%), należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w wysokości 313,0 mln zł (-43,5%) i należności z tytułu leasingu finansowego w wysokości 11 693,1 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Należności od klientów indywidualnych wzrosły o 1,1% r/r do 81,85 mld zł (spadek o 0,3% od końca ub.r.).

"Największą składową tego agregatu są kredyty na nieruchomości mieszkaniowe o wartości brutto 54 682,1 mln zł, które były stabilne (-0,1%) przy sprzedaży na poziomie ubiegłego roku, ale sukcesywnie wytracającej tempo w porównaniu z bardzo dobrym początkiem 2022 r. ze względu na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne (agresja zbrojna Rosji w Ukrainie, seria podwyżek stóp procentowych NBP w odpowiedzi na wysoką inflację). Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasowały się kredyty gotówkowe, które ustabilizowały się na poziomie 20 920,6 mln zł (+0,6%), wykazując tempo sprzedaży w wysokości 29,5% r/r" - czytamy dalej.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (z uwzględnieniem należności faktoringowych) zwiększyły się o 11,6% od końca ub.r. i o 12,3% r/r do 64,95 mld zł pod wpływem wyższego wykorzystania linii w rachunku bieżącym przez klientów biznesowych wszystkich segmentów oraz wzrostu ekspozycji z tytułu kredytów terminowych w segmencie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej oraz Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, podano także.

"Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,9% na 30 września 2022 r. wobec 5% na 31 grudnia 2021 r. i 5,4% na 30 września 2021 r. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizacyjnym należności niepracujących wyniósł 59,9% wobec 60,4% dziewięć miesięcy wcześniej i 60,3% dwanaście miesięcy wcześniej" - napisano dalej w raporcie.

Na dzień 30 września 2022 r. skonsolidowane zobowiązania wobec klientów wyniosły 189,5 mld zł i zwiększyły się o 2,2% od końca ub.r. (i o 6,9% r/r) przy wysokiej bazie zbudowanej w 2020 r. i 2021 r. m.in. w oparciu o środki z rządowych pakietów pomocowych przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19.

"Baza depozytowa pochodząca od klientów indywidualnych osiągnęła wartość 104 601,6 mln zł i obniżyła się o 1,6% w porównaniu z końcem grudnia 2021 r. Zmieniła się jednocześnie jej struktura na rzecz depozytów terminowych, które stały się bardziej atrakcyjne dla klientów w związku z rozwojem sytuacji na rynku pieniężnym. Depozyty terminowe zwiększyły wartość o 79,2% do 25 232,1 mln zł, głównie w wyniku transferu środków z kont oszczędnościowych i rachunków bieżących, które spadły odpowiednio o 30,1% do 22,7 mld oraz o 5,2% do 56,4 mld zł, a także wskutek przepływów z funduszy inwestycyjnych dotkniętych skutkami bessy na rynku akcji i obligacji oraz niepewności związanej z sytuacją geopolityczną i makroekonomiczną" - napisał bank.

Wartość zobowiązań wobec podmiotów gospodarczych i sektora publicznego zwiększyła się o 7,3% w ciągu 9 miesięcy do 84 899,4 mln zł pod wpływem wzrostu depozytów terminowych w tempie 83,3% do 19 263,7 mln zł przy jednoczesnym spadku środków bieżących o 7,1% do 60 853,9 mln zł, podał także.

"Całkowite zobowiązania grupy z tytułu depozytów terminowych od klientów wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 r. o 81% do 44 495,9 mln zł, salda na rachunkach bieżących spadły o 11,1% do 139 943,4 mln zł, a pozostałe zobowiązania grupy zamknęły się kwotą 5 061,7 mln zł i zwiększyły się o 53,7%" - podsumowano w materiale.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

(ISBnews)