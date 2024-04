"Rada nadzorcza banku, w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 22 kwietnia 2024 r. w skład zarządu banku: Pana Marka Radzikowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku, Pana Mariusza Zarzyckiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku" - podano w komunikacie.

Reklama

Dodano, że "wszystkie powołania do zarządu banku nastąpiły na nową, wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 26 marca 2024 r.".

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o zakończeniu z dniem 21 kwietnia 2024 r. delegowania Macieja Cieślukowskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku.

Reklama

Sylwetka Marka Radzikowskiego

PKO BP poinformował, że Marek Radzikowski to doktor ekonomii, kierownik Zakładu Badań nad Wzrostem Gospodarczym Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca przedmiotów data science, autor wielu publikacji ekonomicznych, w tym dwóch książek. Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS).

Studiował także w departamencie ekonomii Massachussetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdam School of Management. Jest stypendystą Fulbrighta, programu Socrates-Erasmus, ministra edukacji narodowej, Dr IrenyEris, a także laureatem nagród i wyróżnień m.in. Prezydenta Warszawy, Top Ten, PwC i Europrimus.

"Był także doradcą zarządu Związku Banków Polskich, prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, a w ostatnich latach pracował na stanowisku Vice President w J.P. Morgan. Jest członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz ekspertem InstytutuFinansów Publicznych" - podano.

Sylwetka Mariusza Zarzyckiego

Z kolei Mariusz Zarzycki, to według informacji przekazanej w komunikacie, doświadczony manager, związany głównie z bankami, specjalizujący się w technologii i transformacji cyfrowej w szerokim biznesowym ujęciu. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił między innymi rolę członka zarządu odpowiedzialnego za technologię, zakupy i administrację w PKO Banku Polskim oraz w PoczciePolskiej. Przez 10 lat pracował w mBanku jako dyrektor departamentów informatycznych, a następnie CIO.

"Zarzycki był też dyrektorem IT w banku PBG SA oraz w Banku Przemysłowym oraz COI. Pełnił rolę COO w projekcie uruchomienia Global Digital Bank oraz Executive Director w dziale IT Advisory w EY. Kilkakrotnie odpowiadał za bardzo złożone i zakończone powodzeniem wdrożenia podstawowych systemów informatycznych w bankach" - dodano.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. Wartość aktywów PKO BP wynosi 473 mld zł. Po trzech kwartałach 2023 r. zysk Grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł. Spółka obsługuje 11,9 mln klientów. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski