Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 162,6 mln zł wobec 1 860,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 576 mln zł wobec 523,7 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w I kwartale 30,8% wobec 19,5% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) wyniósł 1,9% wobec 0,8% rok wcześniej.

Wskaźnik udziału kosztów C/I wyniósł 46,2% wobec 47,2% rok wcześniej. Marża odsetkowa wzrosła do 3,6% z 2,7% rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,95% w porównaniu z 16,37% w ub.r.,

Aktywa razem banku wyniosły 252,72 mld zł na koniec I kw. 2024 r. wobec 227,66 mld zł rok wcześniej.

"Pierwszy kwartał był dla nas okresem kontynuacji strategii przyrostu liczby klientów oraz transakcyjności. Polska gospodarka nadal jednak pozostawała w okresie przedłużającego się uśpienia, co przełożyło się na poziom wzrostu podstawowych wielkości bilansowych banku. W pierwszym kwartale przyrost depozytów osiągnął 11% w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Natomiast w przypadku kredytów mimo zwiększającej się aktywności nowej sprzedaży jednocześnie notowaliśmy dużo nadpłat i przedpłat, co wpłynęło na relatywnie niski przyrost tych wolumenów. W efekcie w pierwszym kwartale w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. wzrost akcji kredytowej wyniósł 1%. Sytuacja z którą mamy do czynienia oddaje w poważnym stopniu pewną formę zaburzeń makroekonomicznych. Te zaburzenia mają charakter dwoisty. Z jednej strony wynikają z tego, że aktywność gospodarcza nie przyrasta w tempie, którego byśmy sobie życzyli, z drugiej odczuwamy dość dużą interwencję państwa. Pomimo tych odczytów nadal jesteśmy przekonani, że polski PKB odbije, a bank będzie wspierać silny wzrost gospodarczy" - powiedział prezes Brunon Bartkiewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"W minionych miesiącach w banku obserwowaliśmy dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w Moim ING systemie bankowości detalicznej zanotowaliśmy 11-proc przyrost przelewów. Z 4,2 mln klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej (wzrost o 2% r/r), ponad 2 mln zaliczamy do grupy 'mobile only' (wzrost o 8% r/r). Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 9% r/r oraz transakcji BLIK-iem o 28% r/r. Obserwujemy dalszy spadek (o 3%) liczby transakcji realizowanych w oddziałach banku. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 6%, z czego 21-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 27% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 29% do 9,3 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą. W minionym kwartale wprowadzaliśmy rozwiązania wspierające bezpieczeństwo naszych klientów - osób fizycznych oraz firm. Jednym z nich było udostępnienie klientom procesu potwierdzania tożsamości w aplikacji mobilnej zamiast w przeglądarce. Nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na rozwój krajowego systemu tożsamości elektronicznej" - dodał

Bank odnotował wzrost wartości kredytów o 1% do 160,3 mld zł i wzrost depozytów o 11% do 211,3 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 993,3 mln zł wobec 908,7 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 245,36 mld zł na koniec 2023 r.

