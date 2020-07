zawierającą propozycje dla Polaków dotyczące ochrony środowiska naturalnego."To jest deklaracja mojego zdecydowanego wsparcia dla inicjatyw już rozpoczętych i tych przyszłych na rzecz czystego powietrza, rozwoju źródeł energii odnawialnej, efektywnego wykorzystywania zasobów wody, ochrony przyrody i właściwej gospodarki odpadami, a także obietnica podejmowania kolejnych działań na rzecz zwiększenia nakładów na edukację ekologiczną i promocję tych wartości wśród dzieci i młodzieży" - powiedział Duda.. To będzie energia pochodząca z fotowoltaiki, z ferm wiatrowych, a także ze wszystkich innych zielonych źródeł, jakie tylko będziemy mogli wykorzystać" - powiedział prezydent. dla Polski. Wskazał też na programy: "Czyste powietrze" - zakładający termomodernizację budynków i wymianę palenisk; "Twój Prąd", czyli dofinasowanie instalacji paneli fotowoltaicznych; "Miasto z klimatem" i "Dom z klimatem", czyli tworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, gdzie jest więcej zieleni i zbiorników wodnych.Ekspert o sytuacji epidemicznej: Nie jest najgorzej, epidemia dotyczy kilku województwPrezydent Andrzej Duda zapowiedział w piątek, że będzie wspierał programy dotyczące ekologii, m.in. program farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim czy małej, średniej i wielkiej retencji. Te programy są wspierane przez rząd i będą też tworzone nowe - podkreślił.i "promowanie wszystkich tych rozwiązań, które powodują, że powietrze w mieście się poprawia"., program farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i innych źródeł zielonej energii, nadzór nad gospodarką odpadami, wsparcie parków narodowych i ochronę zasobów wody - czyli program małej, średniej i wielkiej retencji.Prezydent zaznaczył, że jego zdaniem cel, który w perspektywie lat jest dla Polski do osiągnięcia w ten sposób, to odzyskiwanie do 15 proc. wody. "Te wszystkie programy są wspierane przez rząd i będą tworzone w tym zakresie nowe. Ja wspieram te programy i będę je wspierał, uważam to za bardzo dobry kierunek, chciałbym byśmy tego typu rozwój w kraju nadal aktywnie realizowali" - oświadczył.