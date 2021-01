"Rz" pisze, że rządowy program "Czyste powietrze" – zdaniem ekspertów – wymaga dalszych zmian i zdecydowanie lepszej promocji niż dotychczas. Przypomniano, że budżet programu sięga 103 mld zł na lata 2018– 2029.

"Tymczasem pierwsze dwa lata jego funkcjonowania przyniosły około 172 tys. wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł. Walczący o lepszą jakość powietrza aktywiści oczekują w tym roku przyspieszenia tempa i zaznaczają, że masowe inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mogą być istotne dla odbudowy polskiej gospodarki po pandemii" - napisano.

Lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła cytowany w dzienniku pozytywnie ocenił zmiany w programie "Czyste powietrze". "Jednak wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia. Bardzo bym chciał, by program przeszedł wreszcie z fazy raczkowania do etapu dojrzałości, bo 170 tys. wniosków na kwotę nieco ponad 3 mld zł złożonych w ramach programu w ciągu pierwszych dwóch lat to zdecydowanie za mało, by sprawnie zrealizować cały program, który ma zmodernizować 3 mln polskich domów przez dziesięć lat" – ocenił Guła w "Rz".

Według eksperta należy zdecydowanie zintensyfikować działania, np. poprzez większą promocję programu. Dodał, że pomocna byłaby duża kampania informacyjna, która zachęci Polaków do wymiany kotłów i przypomni o konieczności przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych.(PAP)