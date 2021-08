Analitycy Goldman Sachs podnieśli prognozę wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 średnio o 7% w latach 2021-2023 w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską pakietu "Fit for 55" oraz zmianami proponowanymi w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).

Eksperci Goldman Sachs szacują, że średnio w ciągu 5 lat nastąpi redukcja emisji o około 105 mln ton CO2. Reklama "Uwzględniając nasze nowe bilanse podażowo-popytowe oraz zmiany w poglądach naszego zespołu ds. surowców na gaz, podnosimy nasze prognozy cen CO2 na lata 2021-23 średnio o 7%. Z perspektywy sektorowej, dalszy wzrost cen węgla/gazu spowoduje wzrost cen energii" - czytamy w raporcie.