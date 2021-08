China Baowu Steel Group od czerwca testuje w Xinjiang niskoemisyjną technologię metalurgiczną we wcześniej nieużywanym wielkim piecu o pojemności 400 metrów sześciennych, poinformował w środę Jiefang Daily, powołując się rozmowy z urzędnikami, w tym z Mao Xiaomingiem, asystentem dyrektora centralnego instytutu badawczego. Wykorzystując wodór i gaz z recyklingu, firma odnotowała 10-proc. redukcję emisji dwutlenku węgla w ciągu 10 dni. Wynik ten może ostatecznie wzrosnąć do ponad 30 proc. - podała gazeta, co dla Bloomberg News potwierdził rzecznik Baowu.

Reklama

Firma zobowiązała się osiągnąć szczytową emisję dwutlenku węgla w 2023 r. i być neutralna pod względem emisji CO2 do 2050 r. Działania Baowu Steel Group mogą pokazać, w jaki sposób gigantyczny chiński sektor stalowy spełni szersze cele w zakresie redukcji emisji.

Władze wdrożyły już szereg ograniczeń produkcyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń, podczas gdy kraj wyznaczył cel neutralności węglowej do 2060 roku.

Tak zwana technologia recyklingu bogatego wodoru i węgla jest mniej skuteczna w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla niż metalurgia pełnego wodoru, ale według raportu Jiefang Daily można ją łatwiej rozszerzyć na większą skalę.