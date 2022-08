Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego powiedział PAP, że badania próbek pochodzących od śniętych ryb z Odry nie wskazują obecnie na niebezpieczne przekroczenia związków chemicznych, które mogłyby być przyczyną masowej śmierci ryb, a które diagnozuje Instytut.

„Podczas badania kolejnych próbek nie stwierdzono przekroczenia stężenia metali ciężkich, pestycydów i innych toksyn. One mogą znajdować się w badanych próbkach, ale w stężeniach bezpiecznych, typowych dla środowiska naturalnego, co PIWet-PIB w Puławach potwierdza, które z kolei w żaden sposób nie zagrażają konsumentom i nie powodują śnięcia ryb” - podał prof. Niemczuk.

Przekazał, że do poniedziałku w Instytucie przebadano ok. 70 próbek śniętych ryb z Odry. Natomiast do przebadania pozostało drugie tyle. „Sukcesywnie wydajemy wyniki badań kolejnych próbek” – powiedział dyrektor.

Pomór ryb w Odrze obserwowany był od końca lipca na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.(PAP)

Autor: Piotr Nowak