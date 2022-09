Reklama

Drzewa przynoszą miastu i człowiekowi wiele korzyści. Ich cenne znaczenie doceniamy szczególnie podczas upałów. Z nowego badania wynika jednak, że warunki w miastach stają się dla drzew coraz mniej odpowiednie. Sytuację może pogorszyć narastający kryzys klimatyczny.

Wnioski, do których doprowadziła analiza, sygnalizują nowe wyzwania dla władz oraz urbanistów w przypadku organizacji przestrzeni. Autorzy badania wzywają do podjęcia działań, które przyczynią się do polepszenia warunków drzew na terenach miejskich.

Badanie objęło ponad 3000 gatunków drzew i dotyczyło 164 miast od USA, przez RPA po Chiny.

Potrzeby drzew są zróżnicowane. Występują gatunki, którym odpowiada wyższa temperatura oraz większa wilgotność, z kolei inne rośliny (jak te z regionów górskich) preferują tereny suche, o niższej temperaturze - przypomina "Independent".

Według wyników najnowszego badania 56 proc. gatunków drzew występuje na obszarach, gdzie panuje nieodpowiednia temperatura, natomiast zbyt niskie opady to utrudnienie dla 65 proc. gatunków.

Co z przyszłością drzew?

Czy to oznacza, że w przyszłości drzewa mają małe szanse na przetrwanie w miejskiej przestrzeni? Według autorów badań wiele zależy od władz miasta, które mogą pomóc roślinom na różne sposoby (m.in. dbając o odpowiedni dostęp do wody). Badacze wskazują też na to, że niektóre gatunki mogą okazać się bardziej „elastyczne” przy dorastaniu w odmiennych warunkach.

Zdaniem naukowców w kolejnych latach "odporność" drzew w przestrzeni miejskiej będzie coraz częściej "testowana". Z prognozy wynika, że do 2050 r. (przy umiarkowanej ilości emisji gazów cieplarnianych) 76 proc. gatunków drzew będzie żyło poza korzystnymi temperaturami, z kolei 70 proc. gatunków będzie na terenach, gdzie występuje niepreferowany poziom opadów.

W obliczu ocieplenia wiele miast będzie dążyło do zwiększenia zielonych terenów. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska – m.in. przez asfalt i szkło – na obszarach miejskich może występować coraz wyższa temperatura, co zapewne odczują także mieszkańcy.

Jakie korzyści przynoszą drzewa?