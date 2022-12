Reklama

Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach opowiada się 65 proc. Polaków, a negatywnie na ten pomysł reaguje 13 proc. respondentów.

Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie wprowadził żadnych ograniczeń w zakresie produkcji opakowań plastikowych

Konsumenci wskazują także, że produkty wytwarzane z kartonu oraz papieru są najbardziej ekologicznymi opakowaniami. Tego zdania jest 52 proc. respondentów. 30 proc. badanych jako proekologiczne opakowanie wymienia szkło, a 10 proc. wskazuje na drewno, wynika z badania.

"Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie wprowadził żadnych ograniczeń w zakresie produkcji opakowań plastikowych. Cel wprowadzenia tej dyrektywy jest jasny: zahamowanie wzrostu obciążenia środowiska odpadami właśnie z tego produktu. W okresie wakacyjnym Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i wciąż czekamy na dalszy bieg tej sprawy. Z badania wprost wynika, że większość Polaków chce takich zmian i systematycznego ograniczania produkcji plastikowych opakowań, używanych szczególnie w przemyśle spożywczym. [...] Należy podkreślić, że polski przemysł jest już dobrze przygotowany do systematycznego wycofywania plastiku z naszego życia codziennego i zaproponowania nowego rodzaju opakowań. To otwiera drogę do szerszego stosowania przez handel opakowań ekologicznych wykonanych także z kartonu czy papieru" - skomentował prezes Grupy Akomex Grzegorz Łajca, cytowany w komunikacie.

Kolejne zmiany dotyczące ograniczania w produkcji opakowań plastikowych mają się pojawić w 2025 roku. Wówczas wieczka i nakrętki plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko, jeśli będą na stałe przymocowane do butelek i pojemników. Od 2025 roku plastikowe butelki będą musiały być wyprodukowane w minimum 25 proc. z materiału pochodzącego z recyklingu. Zmieni się także poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku - ma on wynieść 77 proc., przypomniano także w materiale.

Badanie Ekobarometr zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków, liczącej 1 583 osoby.