Budimex jest w trakcie negocjacji pozyskania kolejnych 250 stacji ładowania samochodów elektrycznych, z czego 86 jest w finalnej fazie rozmów, poinformował członek zarządu Cezary Łysenko. To czyni cel dojścia do liczby 450 ładowarek w 2026 r. "jak najbardziej do osiągnięcia", podkreślił.

"Informowaliśmy, że wchodzimy w świat elektromobilności z celem, że do końca 2023 r. Budimex będzie dysponował 100 ładowarkami, z celem na rok 2026 - 450 ładowarek. Dziś Budimex ma w dyspozycji 114 ładowarek, z czego już 5 użytkuje, a 109 jest w fazie podłączeniowej. Czyli cel na 2023 r. został osiągnięty i dotrzymaliśmy słowa" - powiedział Łysenko podczas konferencji prasowej.

Pierwsza krajowa piątka

"To nas plasuje w pierwszej piątce krajowej. Nasz cel to bycie w pierwszej trójce w Polsce, jeżeli chodzi o elektromobilność i robimy wszystko, żeby ten cel osiągnąć. [...] Generalnie, we wszystkich większych miastach w Polsce Budimex chce docelowo dysponować ponad 200 ładowarkami, mówimy o ładowarkach miejskich. Dziś jesteśmy w trakcie negocjacji 250 nowych lokalizacji, z czego 86 jest w finalnej fazie. [...] Cel, który postawiliśmy na 2026 r. jest jak najbardziej do osiągnięcia" - podkreślił.

W lutym br. Budimex Mobility podpisał umowę kupna 109 stacji ładowania samochodów elektrycznych od firmy Enea Operator. Proces przejęcia rozpoczął się w czterech miastach: Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy i Gorzowie Wielkopolskim.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2022 r. miał 8,62 mld zł skonsolidowanych przychodów.