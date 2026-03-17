– Plan Dekarbonizacji to dla nas nie tylko odpowiedź na wymogi regulacyjne, ale przede wszystkim narzędzie realnego zarządzania ryzykiem klimatycznym i towarzyszenia naszym klientom w procesie transformacji. Konsekwentnie inwestujemy w zielone projekty, rozwijamy ofertę niskoemisyjną i budujemy długoterminową odporność naszego portfela. Chcemy być aktywnym partnerem polskiej transformacji energetycznej i mieszkaniowej – mówi Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Ryzyka.

Plan Dekarbonizacji to dla nas nie tylko odpowiedź na wymogi regulacyjne, ale przede wszystkim narzędzie realnego zarządzania ryzykiem klimatycznym i towarzyszenia naszym klientom w procesie transformacji – mówi Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

W kontekście przyjętych celów bank zamierza się koncentrować na dwóch priorytetowych obszarach portfela kredytowego: sektorze elektroenergetycznym oraz kredytach na nieruchomości mieszkaniowe, jak również na operacjach własnych.

Kluczowe działania

W obszarze elektroenergetyki Bank Pekao S.A. zakłada do 2030 r. redukcję intensywności emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 39,5 proc. względem 2025 r. na podstawie ścieżki dekarbonizacyjnej „Net Zero 2050” Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Realizacja tego celu opiera się na zwiększaniu finansowania technologii zeroemisyjnych, rozwoju finansowania gazu ziemnego oraz rezygnacji z nowego finansowania projektów opartych na węglu i ropie naftowej.

Jednocześnie Plan Dekarbonizacji zakłada zwiększenie zaangażowania Banku Pekao w finansowanie technologii przejściowych opartych na gazie ziemnym do 24,7 proc. portfela sektora elektroenergetycznego do 2030 r.

W obszarze kredytów hipotecznych plan przewiduje redukcję intensywności emisji o 43,4 proc. do 2030 roku względem 2025 r. oraz systematyczny wzrost udziału finansowania nieruchomości energooszczędnych i wysoce energooszczędnych, które mają stanowić 60 proc. portfela w 2030 r. Bank zamierza również ograniczać ekspozycję na nieruchomości o niskiej efektywności energetycznej oraz wspierać termomodernizację i rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego budownictwa.

W przypadku operacji własnych, do 2030 r. Pekao zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z Zakresu 1 (emisje bezpośrednie) i 2 (emisje pośrednie) o 60,8 proc. w porównaniu z 2024 r. Cel ten będzie realizowany przez optymalizację i modernizację powierzchni biurowych, zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, rozwój umów typu PPA (długoterminowe umowy zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych) oraz stopniową wymianę floty na pojazdy niskoemisyjne.

Wsparcie zrównoważonego rozwoju klientów

Bank Pekao S.A. jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 352 mld zł aktywów. W ramach realizacji Strategii 2025–2027 zakłada przeznaczenie 9 mld zł na finansowanie projektów zielonych. Równolegle jest rozwijany model współpracy z klientami wspierający ich w procesie transformacji energetycznej i środowiskowej.

Tempo realizacji celów Planu Dekarbonizacji pozostaje powiązane z procesem dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz wdrażaniem Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Plan Dekarbonizacji jest również częścią działań związanych z ambicją osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy Kapitałowej Pekao do 2050 r.

