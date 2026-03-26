Rada nadzorcza Poczty Polskiej podjęła decyzję o odwołaniu prezesa zarządu spółki, Sebastiana Mikosza. Informację przekazało Ministerstwo Aktywów Państwowych w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. Resort wskazał na konieczność zmian w sposobie zarządzania spółką oraz przyspieszenia realizacji jej strategicznych celów.

Odwołanie Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa Poczty Polskiej: decyzja rady nadzorczej

Jak poinformowało MAP w opublikowanym komunikacie: „Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki”. Resort podkreślił, że decyzja ma charakter zarządczy i wynika z oceny bieżących potrzeb spółki.

Uzasadnienie odwołania Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa Poczty Polskiej

W komunikacie wskazano, że zmiana na stanowisku prezesa jest związana z koniecznością lepszego dopasowania działań zarządu do oczekiwań właściciela. „Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych”. MAP zwróciło uwagę m.in. na potrzebę odbudowy pozycji rynkowej operatora.

Komunikat MAP ws. odwołania Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa Poczty Polskiej

Poniżej publikujemy cały komunikat:

"Dzisiaj Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzje o odwołaniu p. Sebastiana Mikosza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wniosek o odwołanie został uzasadniony potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej Spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki. Sprawna realizacja Planu Transformacji wymaga jasnych decyzji zarządczych oraz skutecznego dialogu z właścicielem, pracownikami i stroną społeczną oraz innymi interesariuszami" - komunikat MAP zamieszczony na platformie X.

Kim jest Sebastian Mikosz?

Sebastian Mikosz został powołany na stanowisko prezesa Poczty Polskiej przez radę nadzorczą 25 marca 2024 r. Wcześniej, od 15 lutego 2024 r., pełnił obowiązki prezesa, będąc delegowanym z rady nadzorczej. Mikosz to menedżer z doświadczeniem w sektorze transportowym – w przeszłości kierował PLL LOT oraz pełnił funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).