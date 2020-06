"W ub. miesiącu PKN Orlen zaproponował sprzedaż udziałów Lotosu w joint-venture z BP o nazwie Lotos Air BP Polska (LABP) oraz zobowiązał się do dostarczania paliwa lotniczego dla LABP, co ma na celu stworzenie wiarygodnego konkurenta - powiedziały Reuters inne źródła" - czytamy w artykule.



Następnie spółka dokonała "mniejszego kalibru zmian" w proponowanym pakiecie, po tym jak konkurenci i klienci zgłosili swoje opinie Komisji Europejskiej, poinformowało jedno ze źródeł.



"Ustępstwa PKN Orlen zgłoszone do Komisji w ub. miesiącu obejmowały obietnicę zwiększenie corocznej ilości paliwa lotniczego dostarczanego LABP, dostęp do magazynów paliwa lotniczego dla trzech portów lotniczych" - czytamy dalej.



Koncern zaproponował także budowę nowego terminala importowego paliwa lotniczego na jednym z lotnisk. Pakiet obejmuje rynek hurtowy, detaliczną dostawę paliw oraz paliwo lotnicze, bitumen i smary, podsumowała agencja.



Komisja Europejska (KE) przedłużyła termin na rozpatrzenie wniosku w sprawie połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos o 15 dni roboczych, czyli do 22 lipca 2020 roku. Poprzedni termin podjęcia decyzji w sprawie fuzji przez Komisję upływał 30 czerwca 2020 roku.



4 maja PKN Orlen przesłał do Brukseli odpowiedzi na zastrzeżenia KE i propozycje kształtu środków zaradczych.



Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu ubiegłego roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.