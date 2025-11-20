Tegoroczny Kongres otworzą m.in. członkowie rządu Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej; Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych. - Ostatnie akty sabotażu, przypomniały nam z całą ostrością, że mamy pełnoskalową wojnę za płotem i wojnę hybrydową w domu. W tym kontekście odporność strukturalna - gospodarcza, cybernetyczna, infrastrukturalna, czy wreszcie społeczna pozostaje kluczowa dla funkcjonowania i rozwoju kraju - mówi Artur Beck, pomysłodawca i organizator Kongresu.

Debaty i wystąpienia na jednej ze scen Kongresu będą w całości dotyczyły problematyki obronności i bezpieczeństwa. O ochronie infrastruktury krytycznej w dobie hybrydowych zagrożeń; cybezagrożeniach w epoce wojny hybrydowej; kierunkach rozwoju polskiego i europejskiego przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwie energetycznym i dostępie do kluczowych surowców rozmawiać będą m.in. : Andrzej Grzyb, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej; Paweł Czachowski,prezes zarządu Polskiego Holdingu Obronnego; profesor Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Tomasz Małecki, wiceprezes PGE Dystrybucja, Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Group, a także przedstawiciele firm technologicznych Samsunga, Della czy Google.

Polskie firmy ruszają na podbój Europy. Amazon jako brama do eksportu.
Wykorzystanie funduszy europejskich w tym środków z KPO przy transformacji polskiej energetyki będzie z kolei tematem wystąpienia Jana Szyszki, wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

Istotnym wydarzeniem tegorocznej konferencji będzie debata podsumowująca przemiany społeczno-gospodarcze ostatnich 35 lat, w której udział wezmą byli premierzy rządu RP.

Ponad 50 wydarzeń na siedmiu scenach tematycznych

W tegorocznej edycji, po raz pierwszy obrady Kongresu odbędą się aż na siedmiu scenach tematycznych, obejmujących pełne spektrum wyzwań i szans, przed którymi stoi dziś gospodarka i bezpieczeństwo.

-Tegoroczny Kongres cieszy się rekordowym zainteresowaniem uczestników, szczególnie wśród polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Na siedmiu scenach mamy zaplanowane ponad 50 wydarzeń, debat, wystąpień i prezentacji. - przypomina Artur Beck. - Na PGE Narodowym spodziewamy się ponad dwóch tysięcy gości. Nadal można zarejestrować się na nasze wydarzenie przez stronę internetową Kongresu - dodaje Beck.

Uwagę zwraca duże zainteresowanie polskich przedsiębiorców. Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in. Henryk Orfinger, współtwórcy firmy Dr Irena Eris Cosmetics, Wojciech Wolny, prezes zarządu EUVIC, Krzysztof Rdest, prezes EMKA; Marcin Czyczerski, współzałożyciel firmy GCG Partners, Marian Owerko, prezesa FoodWell, czy Ewa Chodakowska, współzałożycielka BeBio. Punkt widzenia globalnych korporacji przedstawią z kolei m.in.: Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce; Cyril Schiever, President for Mid-Europe Region w MSD; Mariusz Mielczarek, dyrektor regionalny Amazon oraz Katarzyna Byczkowska, prezes zarządu BASF Polska.

W debatach dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki czy deregulacjiprzedstawiciele organizacji zrzeszającej przedsiębiorców: Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawcy RP oraz Jacek Goliszewski prezes Business Centre Club.

Dobre miejsce dla NGO’sów

Co roku w Kongresie udział bierze kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski, a wydarzenie zakończy uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „DNA – bo pomaganie mamy w genach”.

Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie niezwykłych przedsięwzięć społecznych realizowanych przez firmy i organizacje pozarządowe.

Ubiegłoroczny konkurs miał na celu docenienie organizacji społecznych i przedsiębiorstw najbardziej zaangażowanych w pomoc dla mieszkańców terenów dotkniętych jesienną powodzią na południu kraju. Jego laureatami zostały Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz firma Colian. W tym roku kapituła doceni firmy i organizację zaangażowane we wsparcie opieki zdrowotnej.