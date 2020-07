"Potwierdzam - na konto #PGNiG wpłynęło 1 606 345 733,80 dolarów zwróconych przez #Gazprom" - napisał Kwieciński na swoim profilu na Twitterze.



30 marca br. PGNiG podało, że Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku.



Na początku czerwca br. PGNiG podało, że Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym.



W połowie czerwca PGNiG zawarło z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export aneks do kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego z 25 września 1996 r. W treści aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach Kontraktu Jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. W konsekwencji PGNiG podało, że spodziewa się zwrotu nadpłaty przez Gazprom w kwocie około 1,5 mld USD netto. Termin płatności przez Gazprom uzgodniono na do dnia 1 lipca 2020 r.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.