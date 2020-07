Niemal całość przepustowości gazociągu jamalskiego, wystawiona w poniedziałek przez Gaz-System na aukcję roczną, na tzw. rok gazowy 2020/2021, została zarezerwowana. Oznacza to, że „Jamał” będzie wykorzystywany niemal w całości co najmniej do września 2021 r.

Zgodnie z europejskimi regulacjami, Gaz-System, jako operator polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, wystawił na aukcje przepustowości. W poniedziałek odbyła się aukcja produktów rocznych, poczynając od roku gazowego 2020/2021, aż do sezonu 2034/2035. Produkty roczne to 90 proc. dostępnej przepustowości gazociągu. Pozostała zostanie wystawiona później w krótszych produktach: kwartalnych, miesięcznych i dziennych. Z opublikowanych informacji wynika, że w aukcji produktu rocznego na zaczynający się 1 października rok gazowy 2020/2021 niemal cała wystawiona przepustowość na punkcie wejścia Kondratki na granicy z Białorusią - 34 040 510 kWh/h - została zarezerwowana. Niezarezerwowane zostało jedynie 1000 kWh/h. Oznacza to, że gazociąg od początku października 2020 do końca września 2021 r. powinien być wykorzystywany do przesyłu gazu ze wschodu na zachód. Wyniki aukcji mają formułę „ship-or-pay”, czyli zwycięzca musi zapłacić odpowiednią stawkę za zakontraktowaną przepustowość, niezależnie od tego, czy gaz prześle, czy nie. Pozostałe poniedziałkowe aukcje produktów rocznych na kolejne lata od 2021 do 2035 r. nie przyniosły rozstrzygnięcia. Reklama Do 17 maja przesył gazu „Jamałem” odbywał się na podstawie kontraktu zawartego między Gazprom Eksportem i Europol Gazem 17 maja 1995 r. Europol Gaz - spółka PGNiG, Gazpromu i Gas-Tradingu jest właścicielem gazociągu jamalskiego. Jednak z mocy polskiego prawa z 2019 r. operatorem na nim jest operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System. Kontrakt, który upłynął 17 maja, był określany w polskim prawie jako „historyczny”, bez możliwości przedłużenia. Od 18 maja Gaz-System jako operator gazociągu stosuje zasady przewidziane w europejskich regulacjach. Przydziela przepustowości pozwalające na przesył gazu poprzez polski odcinek gazociągu jamalskiego w ramach niedyskryminacyjnej procedury aukcyjnej, przeprowadzanej na zasadach rynkowych, na zasadach i w terminach określonych w tzw. rozporządzeniu CAM NC. Aukcje rocznych produktów to właśnie element tej procedury.