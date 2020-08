Wykonawcą elektrociepłowni w Przemyślu jest konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems. Inżynierem kontraktu podczas budowy będzie SWECO Consulting, podano w komunikacie.



Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej.



"To bardzo ważna inwestycja zarówno dla Przemyśla, jak i grupy kapitałowej PGNiG. Dzięki niej miasto uzyska nowoczesne, efektywne źródło wytwarzania energii, które nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla, ale także przyczyni się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dla grupy kapitałowej PGNiG to krok w stronę realizacji naszych planów związanych z rozwojem rynku ciepłowniczego. Chcemy być integratorem tego rynku, którego przyszłością są właśnie jednostki zasilane gazem ziemnym" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie,



Koszt inwestycji to 29,4 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln zł.



"Dofinansowanie pozwoli nam ograniczyć własne środki finansowe i wykonać realizację projektów, pomimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią, w założonym terminie. Zbudujemy elektrociepłownię, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Przemyśla i okolic" - dodał prezes PGNiG Termika Paweł Stańczyk.



Nowa elektrociepłownia będzie działać obok już istniejącej Ciepłowni Zasanie opalanej węglem. Latem, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, energia będzie wytwarzana wyłącznie w jednostce gazowej.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)