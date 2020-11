Grupa PGNiG jest obecna na norweskim szelfie kontynentalnym za sprawą spółki PGNiG Upstream Norway. Stanowimy zgrany międzynarodowy zespół niespełna 40 osób. Pracujemy głównie z siedziby w Stavanger, ale część naszego działu poszukiwań mieści się w Tromsø na dalekiej norweskiej północy. Oprócz Norwegów i Polaków pracują z nami też koledzy z innych krajów. Do prac na morzu zatrudniamy podwykonawców.

Na dwóch koncesjach, na których pełnimy rolę operatora, to my jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie poszukiwań, a następnie – w wypadku odkrycia zasobów – za ich wydobycie. To dla nas szczególnie ważne, bo działamy wśród naftowych gigantów z o wiele bogatszą historią obecności na szelfie, m.in. Equinor, ConocoPhillips lub Aker BP. Do współpracy szukają oni aktywnych eksploratorów i sprawdzonych odkrywców złóż z klarowną i zrozumiałą strategią popartą jej konsekwentną realizacją. Zakończony wspólnym sukcesem odwiert będzie pretekstem do złożenia kolejnego wspólnego wniosku koncesyjnego. Historia udanej operacyjnej współpracy ułatwia także rozmowy o ewentualnych akwizycjach. Na szelfie liczą się nie tylko fachowa wiedza, ale przede wszystkim doświadczenie i zespołowa praca.

Równowaga indywidualnej odpowiedzialności i współpracy zespołowej jest zresztą wybijającą się cechą norweskiej kultury pracy. Kluczem do jej utrzymania są otwartość, szacunek i zaufanie, a standardem jest partycypacyjny proces wypracowywania kluczowych decyzji. W branży wydobywczej, gdzie konsorcjum jest standardową – i wymaganą przez norweskie regulacje – formułą eksploracji szelfu, skutkuje to co prawda relatywnie dłuższym etapem projektowania, ale już faza wykonawcza przebiega zasadniczo ściśle według zdefiniowanych scenariuszy. Takie podejście ma uzasadnienie ekonomiczne, bo z zasady – poprzez skrupulatne analizy planistyczne – minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby pogrzebać ekonomikę projektu. Wymaga jednak ciągłej koncentracji na poszukiwaniu optymalnych biznesowo rozwiązań inżynierskich. Jest też konsekwencją wysokiej dbałości o środowisko pracy, która wykracza daleko poza rutynowe zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników.

Norweska administracja konsekwentnie dba o maksymalne wykorzystanie zasobów szelfu poprzez ciągły dialog techniczny z branżą. Poza obopólnym (i dla gospodarki Norwegii i dla firm naftowych) efektem ekonomicznym, skutkuje to jednym z najwyższych na świecie współczynników sczerpania zasobów (relacją wydobytych ze złoża zasobów do całkowitych zasobów złoża). Jest to źródło swoistej branżowej satysfakcji całego norweskiego przemysłu naftowego, w tym i PGNiG Upstream Norway.

Marek Woszczyk, Dyrektor Generalny PGNiG Upstream Norway