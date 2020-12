ExxonMobil zapowiedział, że „drastycznie” ograniczy swoje ambicje związane z wydatkami, jako że opowiada się za umiarkowanym wzrostem cen ropy

Exxon planuje odpisać od 17 do 20 mld dolarów wartości aktywów gazu ziemnego

Koncern popełnił błąd kupując gazowego giganta XTO Energy za 41 miliardów dolarów pod koniec 2009 roku

Exxon obniży wydatki w przyszłym roku do najniższego poziomu od 15 lat

Utrata wartości „kolosalnych aktywów gazowych” Exxona potwierdza, że zakup XTO był epicką porażką – stwierdził cytowany przez redakcję CNN analityk Pavel Molchanov. Odpis dotyczy nieruchomości w USA oraz zagranicznych nieruchomości gazowych w zachodniej Kanadzie i Argentynie.

Exxon nie jest jedynym koncernem naftowym zmuszonym do obniżenia wartości swoich aktywów z tytułu paliw kopalnych. W ciągu ostatniego roku Chevron, BP i Shell również dokonały ogromnych odpisów. Exxon nie tylko obniża wartość swojego portfela gazu ziemnego, ale także całkowicie rezygnuje z niektórych nieruchomości gazowych. Koncern rozważa ich sprzedaż.

Mniej gazu, mniejszy budżet

Reklama

Zamiast inwestować w gaz ziemny, Exxon obiecuje inwestorom, że „nada priorytet krótkoterminowym wydatkom kapitałowym na uprzywilejowane aktywa o największej potencjalnej wartości w przyszłości” – podaje CNN. Exxon zapowiedział, że skoncentruje się na rozwoju swoich ogromnych zasobów ropy naftowej w Gujanie, przyspieszeniu wydobycia w basenie permskim w zachodnim Teksasie oraz na eksploracji w Brazylii.

ExxonMobil wycofuje się również z ambitnych planów zwiększenia inwestycji. Obecnie koncern planuje wydać 19 mld dolarów (lub mniej) w 2021 roku i od 20 do 25 mld dolarów rocznie do 2025 roku. To spora różnica biorąc pod uwagę, to, co Exxon prognozował w marcu: do 2025 r. miał wydać od 30 do 35 mld dolarów rocznie.

Firma planuje zmniejszyć liczbę pracowników na całym świecie o 14 tys. posad, czyli 15 proc., do końca przyszłego roku. Obejmuje to redukcję około 1 900 miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, głównie w siedzibie głównej w Houston.

Pandemia i spadek cen ropy osłabiły już nadszarpniętą kondycję finansową Exxona. Po raz pierwszy od dziesięcioleci firma odnotowała kwartalne straty i po 92 latach w tym indeksie została wyrzucona z Dow Jones Industrial Average. Jeszcze w 2012 roku Exxon był najcenniejszą firmą na świecie. Dziś jednak koncern jest wyceniany na zaledwie 161 mld dolarów – to mniej niż T-Mobile, Nike czy Adobe. Wycena rynkowa firmy zmalała o ponad połowę, na 285 mld dolarów. W połowie 2014 roku wycena rynkowa osiągnęła najwięcej: 446 mld dolarów.