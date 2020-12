Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składać się będzie 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Pierwsze prace mają rozpocząć się już na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Zgodnie z planem inwestycja ma zostać oddana do użytku w sierpniu 2022 r., podano w komunikacie.



"Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu Taurona, którego istotnym elementem jest zwiększenie mocy wiatrowych. To największa inwestycja OZE w Tauronie w tym roku. W 2025 roku w turbinach wiatrowych na lądzie chcemy mieć zainstalowanych ponad 1000 MW mocy. Rozwój odnawialnych źródeł energii to priorytet inwestycyjny i rozwojowy Taurona" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie.



Tauron aktualnie dysponuje dziewięcioma farmami, w których energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. W ubiegłym roku Tauron podwoił moce wiatrowe poprzez akwizycję pięciu farm wiatrowych w północnej Polsce. Wraz ze zwiększaniem mocy w wietrze Tauron realizuje projekty budowy farm fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami Zielonego Zwrotu Tauron, do 2025 roku Grupa chce zainwestować w farmy słoneczne o mocy 300 MW.



Inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną mają być podstawą osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu, w perspektywie 2030 roku. Tauron za 10 lat planuje wytwarzać ponad 65% energii z OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu emisyjności o połowę, przypomniano.



W październiku br. wiceprezes Taurona informował ISBnews.TV, że grupa może zrealizować akwizycję w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie jeszcze w tym roku.



Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)