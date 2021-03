"Dobre wyniki produkcji energii w farmach wiatrowych to przede wszystkim konsekwencja akwizycji nowych mocy w tej technologii. Zakupione we wrześniu 2019 roku farmy wiatrowe o łącznej mocy 180 MW w 2020 roku pracowały na nasz rachunek przez pełne 12 miesięcy. Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, rozwój nowych mocy wiatrowych na lądzie to nasz priorytet inwestycyjny w najbliższych latach. Taka jest konieczność biznesowa i takie jest oczekiwanie klientów oraz otoczenia, w którym funkcjonujemy" - powiedział p.o. prezesa Tauron Polska Energia Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Farmy wiatrowe Taurona zanotowały produkcję na rekordowym poziomie i wytworzyły ok. 150 GWh (średnia produktywność wyniosła przeszło 50%) gdy panowały dobre warunki wietrzne m.in. w lutym 2020 roku. Ilość ta odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu około 60 tysięcy gospodarstw domowych, ostatnia tego typu produkcja została zanotowana w grudniu 2015 roku, podano również.

"Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy wiatrowe zlokalizowane w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. FW Inowrocław i FW Mogilno o łącznej mocy 66 MW, utrzymywały wysoki poziom ponad 35%. Również dla największej farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW, zlokalizowanej w województwie zachodnio-pomorskim produktywność w ubiegłym roku była powyżej średniej z lat poprzednich i wyniosła 32%" - czytamy dalej.

Wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej dla wszystkich farm wiatrowych Taurona wyniósł w ubiegłym roku średnio ok. 30%, podała spółka.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)