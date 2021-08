Reklama

"Tauron stanowi kluczowy podmiot dla polskiej gospodarki, jest liderem w dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Odblokowanie potencjału rozwojowego firmy będzie jednym z priorytetowych działań zarządu. Przeprowadzenie firmy przez wymagający okres transformacji to ogromne wyzwanie, ale też obowiązek" - powiedział p.o. prezesa Tauron Polska Energia Artur Michałowski, cytowany w komunikacie.

W najbliższej perspektywie nowy zarząd skoncentruje się na aktualizacji strategii, zdynamizowaniu zielonej transformacji koncernu oraz inwestycjach w nowoczesną sieć dystrybucyjną, odgrywającą kluczową rolę w rozwoju energetyki opartej na OZE, podkreślono.

"Tauron wymaga obecnie zdecydowanych działań, żeby sprostać wyzwaniom stawianym przez otoczenie rynkowe. Unijny Zielony Ład, pakiet regulacji klimatycznych 'Fit for 55' i galopujące ceny uprawnień do emisji CO2 determinują kierunek zmian, które muszą zajść w polskiej energetyce. Tauron musi wykonać rzeczywisty zielony zwrot w zakresie mocy wytwórczych oraz utrzymać przewagę konkurencyjną w obszarze dystrybucji i sprzedaży. Cele te musimy połączyć z dyscypliną finansową oraz utrzymaniem bezpiecznych wskaźników zadłużenia. Kierunki transformacji chcemy przedstawić do końca tego roku w zaktualizowanej strategii Grupy Tauron" - dodał Michałowski.

Artur Michałowski od 2016 r. do 4 sierpnia 2021 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa ds. technicznych PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Elektrociepłowni "Zofiówka" będącej w strukturach KWK "Zofiówka". W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił m. in. funkcje: dyżurnego inżyniera ruchu, zastępcy kierownika ruchu ds. optymalizacji produkcji i kluczowej kadry zarządzającej, kierownika ruchu EC "Zofiówka", zastępcy dyrektora EC "Pniówek", dyrektora EC "Zofiówka" oraz dyrektora biura produkcji.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)