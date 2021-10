Dotychczasowy rekord - 142,48 pensa - ustanowiony został w kwietniu 2012 r. W ciągu ostatniego roku cena litra benzyny bezołowiowej w Wielkiej Brytanii wzrosła o ponad 28 pensów, co oznacza, że koszt zatankowania 55-litrowego zbiornika paliwa wynosi obecnie 78,61 funta - o ponad 15,6 funta więcej niż rok temu - informuje RAC.

Reklama

Natomiast średnia cena litra oleju napędowego wynosiła w niedzielę 146,50 pensa, czyli była o 1,43 pensa poniżej rekordowego poziomu z kwietnia 2012 r., ale i tak koszty zatankowania samochodu z silnikiem Diesla są wyższe niż z benzynowym.

"To naprawdę czarny dzień dla kierowców, który - jak mieliśmy nadzieję po wysokich cenach z kwietnia 2012 roku - nie powtórzy się. Uderzy to w budżety wielu gospodarstw domowych i bez wątpienia będzie miało wpływ na całą gospodarkę. Pytanie brzmi: gdzie to się skończy i jaka będzie cena benzyny? Jeśli ropa osiągnie cenę 100 dolarów za baryłkę, możemy bardzo łatwo zobaczyć, że średnia cena wzrośnie do 150 pensów za litr" - oświadczył rzecznik RAC Simon Williams.

"Nawet jeśli z powodu pandemii wiele osób nie jeździ już tyle, ile wcześniej, kierowcy mówią nam, że są bardziej zależni od swoich samochodów niż przez ostatnie lata, a wielu z nich po prostu nie ma wyboru i musi jeździć" - dodaje.

RAC zwraca uwagę, że 67 proc. ceny paliwa, którą kierowcy muszą zapłacić na stacjach benzynowych, stanowią podatki.

W poniedziałek cena baryłki ropy typu Brent oscylowała koło poziomu 86 dolarów i zdaniem analityków jeszcze przed końcem toku może przekroczyć 90 dolarów.