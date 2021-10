Jak wynika z opublikowanych w czwartek danych za III kwartał 2021 r., EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 4,3 mld zł, o 2,3 mld zł więcej niż w III kwartale 2020 r., a wolumen sprzedaży był wyższy o 2 proc.

Jako główne źródło wzrostu spółka wskazała wyższe notowania produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 31 dol. za baryłkę rok do roku.

PKN Orlen zaznaczył, że za 75 proc. wyniku odpowiadają segmenty petrochemia, rafineria i energetyka.

Segment petrochemiczny zanotował wzrost EBITDA LIFO o ponad 100 proc. rok ro roku, do poziomu 1,013 mld zł. Według spółki to efekt korzystnego wpływu otoczenia makro w efekcie wzrostu marż produktowych, a także osłabienia złotówki względem euro oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 135 mln zł.

Segment rafineryjny osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 1,165 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 mld zł w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Przerób ropy wzrósł o 1 proc., do 8,3 mln ton, co oznacza, że wykorzystanie mocy przerobowych sięgnęło 94 proc. Sprzedaż benzyn wzrosła o 11 proc., oleju napędowego o 4 proc., paliwa lotniczego o 41 proc., a autogazu spadła o 6 proc. W ramach wydzielonego portfela transakcyjnego dokonano wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 na 159 mln zł.

Segment energetyki wypracował EBITDA na poziomie 1,042 mld zł, z czego 717 mln zł to wynik Grupy Energa. Produkcja energii elektrycznej w Grupie Orlen była wyższa o 6 proc.

EBITDA segmentu detalicznego była na poziomie 948 mln zł, czyli niższa o 8 proc. niż przed rokiem. To efekt spadku marż paliwowych na polskim rynku, przy ich wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim.

Wolumeny sprzedaży detalicznej w całej Grupie Orlen spadły o 1 proc. w tym niższa o 2 proc. była sprzedaż oleju napędowego, a sprzedaż autogazu spadła o 5 proc. Sprzedaż benzyny wzrosła o 1 proc. Jednocześnie koncern odnotował wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich tych rynkach.

Jak ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, wyniki za III kwartał to przede wszystkim rezultat efektywnego zarządzania spółką. „Kluczowa jest dywersyfikacja działalności. Znaczące wzrosty odnotowały wszystkie segmenty naszej działalności, poza detalicznym, który obciążyły wyższe koszty prowadzenia biznesu, w tym wyższe ceny ropy czy kurs dolara” - wskazał, cytowany w komunikacie, Obajtek.

Jego zdaniem kwartalny zysk netto w wysokości 2,9 mld zł, to dowód słuszności obranego kierunku rozwoju. „Budujemy koncern multienergetyczny o zdywersyfikowanych źródłach przychodów i zysków. To pozwala nam elastycznie reagować na wyzwania rynkowe i gwarantuje stabilność finansową, a co za tym idzie możliwość realizowania kolejnych kluczowych inwestycji” - stwierdził prezes PKN Orlen.

„Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy ORLEN. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania naszej pozycji na zagranicznych rynkach” - dodał Obajtek.