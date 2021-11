"Zaproponowane działania pozwolą na obniżenie cen paliw na rynku polskim, wzmacniając tym samym działania podejmowane przez Grupę Orlen, przy utrzymaniu konkurencyjności oraz rynkowych warunków prowadzenia biznesu" - wskazał Obajtek. Jak dodał, propozycja tarczy antyinflacyjnej rządu to "bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia Grupy Orlen oraz naszych klientów".

"Dziękujemy Panu Premierowi za zaangażowanie rządu i wierzymy, że te działania przyczynią się do tego, że ceny paliw w Polsce pozostaną jednymi z najniższych w Europie" - napisał Obajtek w przekazanej PAP informacji.

Jak poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki, rząd planuje obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

Od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spaść ma VAT na energię elektryczną. Akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma spaść z 5 zł/MWh do zera; dla pozostałych odbiorców akcyza ma być na poziomie minimalnym dopuszczonym w UE.