W efekcie tych działań ceny na rynkach europejskich osiągnęły w okresie od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r. wzrosty o ponad 500 proc., co musiało przełożyć się też na wzrost cen dla użytkowników w Polsce - podkreśliła spółka.

Według szacunków PGNiG OD, zatwierdzona w piątek przez Prezesa URE taryfa spółki na 2022 r., przełoży się na średni wzrost miesięcznego rachunku dla gospodarstwa korzystającego z gazu wyłącznie do przygotowania posiłków o 9,84 zł netto, czyli o 42 proc. W gospodarstwach korzystających z gazu także do podgrzewania wody nowa taryfa oznacza wzrost średnio o 66,66 zł netto, to jest o 56 proc. W przypadku ogrzewania gazem małych i średnich domów – oznacza wzrost średnio o 171,00 zł netto, czyli o 58 proc.

Natomiast przy założeniu obniżenia podatku VAT na gaz do 8 proc., od 1 stycznia do 31 marca 2022 r., wzrosty te wyniosą odpowiednio średnio o 10,26 zł, 80,68 zł i 274,69 zł na miesiąc.

PGNiG OD przypomniało, że blisko 50 proc. klientów spółki znajduje się w grupie o najniższym zużyciu, i średnia podwyżka dla nich wyniesie ok. 10,26 zł za miesiąc.

Nowa taryfa jest efektem trwającego na świecie rekordowego wzrostu cen gazu i wielu różnych, niezależnych od PGNiG OD czynników makroekonomicznych oraz geopolitycznych - podkreśliła spółka.

Jak wskazała, najważniejszym powodem wzrostu cen gazu na europejskich rynkach jest agresywna polityka energetyczna Rosji, która poprzez presję cenową na Europę próbuje przeforsować możliwość uruchomienia gazociągu Nord Stream 2 z obejściem prawa europejskiego. Elementem tej polityki jest także niski poziom zapełnienia magazynów gazu, kontrolowanych przez rosyjskie podmioty, w poszczególnych krajach europejskich oraz permanentne niewykorzystywanie przez rosyjskiego dostawcę istniejących możliwości technicznych tranzytu gazu.

PGNiG OD zwróciło też uwagę, że od ponad roku trwa też ożywienie gospodarek światowych po kolejnych falach pandemii, a np. Azji zapotrzebowanie na skroplony gaz LNG wzrosło lawinowo. To przełożyło się na wzrost popytu na wszystkie paliwa, w tym na gaz ziemny, a w rejonach uzależnionych od dostaw z zagranicy, tzn. Europie i Azji, gaz jest droższy o ponad 1000 proc. w porównaniu do cen w miejscach jego wydobycia np. w Ameryce. Wszystkie te aspekty mają w ostatnich miesiącach bezpośredni wpływ na drastyczny wzrost cen na giełdach światowych, jak i europejskich, w tym na polskiej Towarowej Giełdzie Energii, gdzie zaopatruje się m.in. PGNiG Obrót Detaliczny.

Spółka przypomniała, że zgodnie z przyjętą już przez parlament ustawą, gospodarstwa domowe w Polsce nie zostaną dotknięte jednorazowo drastyczną podwyżką, jaka wynikałaby z cen na światowych giełdach, a konsekwencje obecnego kryzysu energetycznego zostaną rozłożone w dłuższym okresie.

PGNiG OD podkreśliło też, że część klientów, z przyczyn niezależnych od PGNiG Obrót Detaliczny, różnicę z tytułu obniżenia podatku VAT zobaczy na swoich rachunkach już po zakończeniu I kwartału 2022 r., jednak każde gospodarstwo domowe z niej skorzysta, za cały ten okres. Dodatkowym, specjalnym mechanizmem wsparcia dla gospodarstw domowych ma być również w 2022 r. dodatek osłonowy, który – w zależności od gospodarstwa domowego – będzie mógł wynosić od 400 zł do 1150 zł.