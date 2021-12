"Jesteśmy w fazie analizy projektu małych reaktorów SMR, ale będziemy to wspierać" - powiedział Stec podczas wideokonferencji.

Według strategii 2023+ Grupy Polsat Plus celem w segmencie energii jest produkcja taniej i czystej energii, osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy, ponad 2 TWh możliwości produkcyjnych i redukcja emisji CO2 o ponad 2 mln ton rocznie. Inwestycje obejmują 0,8 mld zł na zakup zielonych aktywów PAK (ze środków własnych), do 5 mld zł w zieloną energię i 0,5 mld zł w zielony wodór w 5 lat .

W dniu dzisiejszym Grupa Polsat Plus ogłosiła nową strategię uwzględniającą, obok telco i kontentu, inwestycje w aktywa zielonej energii i Port Praski - projekt deweloperski w centrum Warszawy. Strategia Grupy Polsat Plus zakłada m.in. wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo poprzez ich szeroką dystrybucję oraz zainstalowanie w latach 2022-2026 około 1000 MW mocy produkcyjnej w zakresie czystej energii.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.