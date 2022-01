W ciągu 11 miesięcy ubiegłego zarówno krajowa produkcja, jak i sprzedaż węgla były wyższe niż przed rokiem.

W poniedziałek katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował informacje dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w jedenastym miesiącu 2021 r., kiedy kopalnie wydobyły ok. 4,6 mln ton węgla (wobec ponad 4,8 mln ton w listopadzie 2020), a wielkość sprzedaży sięgnęła ok. 5,2 mln ton (rok wcześniej ponad 5,1 mln ton).

W ciągu 11 miesięcy zeszłego roku wielkość krajowego wydobycia węgla wyniosła ok. 50,1 mln ton (wobec ok. 49,4 mln ton w 11 miesiącach 2020 r.), a wielkość sprzedaży osiągnęła ok. 53,2 mln ton (wobec 47,9 mln ton rok wcześniej), co potwierdza obserwowaną w tym roku tendencję znaczącego wzrostu zapotrzebowania na węgiel w odniesieniu do sytuacji z pandemicznego roku 2020.

Od początku 2021 r. miesięczne wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego są zrównoważone, zaś w ostatnich kilku miesiącach kopalnie z reguły sprzedają więcej surowca niż w danym miesiącu wydobywają, systematycznie zmniejszając tym samym poziom zapasów.

W końcu listopada br. stan zapasów węgla był znacząco niższy w odniesieniu do listopada 2020 r., kiedy na zwałach leżało ponad 6,2 mln ton niesprzedanego surowca. Obecnie stan zwałów jest mniejszy o 3,7 mln ton – w końcu listopada br. wynosił ok. 2,5 mln ton (wobec 3,1 mln ton miesiąc wcześniej i 3,7 mln w końcu września) i był najniższy od wiosny 2019 roku.

Na koniec listopada br. - jak podała w poniedziałek ARP - kopalnie zatrudniały 77,7 tys. osób, podobnie jak miesiąc wcześniej.

W listopadzie ub. roku wielkość krajowego wydobycia (4,6 mln ton) była nieco niższa niż miesiąc wcześniej (4,7 mln ton). Najwyższą miesięczną produkcję w okresie od stycznia do listopada 2021 r. zanotowano w marcu, kiedy kopalnie wydobyły ponad 5,2 mln ton węgla. W pozostałych miesiącach było to z reguły 4,3-4,6 mln ton.

Natomiast listopadowa sprzedaż węgla (ok. 5,2 mln ton) była nieco niższa od wielkości sprzedaży w rekordowym marcu ub. roku (niespełna 5,4 mln ton) oraz w październiku (5,3 mln ton), jednak wyższa od sprzedaży wrześniowej (ponad 5,1 mln ton). W pozostałych miesiącach miesięczna sprzedaż wynosiła od ok. 4,3 do 4,8 mln ton.

W całym 2020 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 7,2 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 5,4 mln ton. Wydobycie spadło rok do roku o blisko 11,7 proc. (do poziomu 54,4 mln ton), a sprzedaż o ponad 9,2 proc. (do 53 mln ton).

Rok wcześniej, w 2019 r., polskie kopalnie wydobyły ponad 61,6 mln ton węgla kamiennego – o ok. 1,8 mln ton mniej niż w roku 2018. Sprzedaż węgla w 2019 r. wynosiła ponad 58,4 mln ton i była o 4,1 mln ton niższa niż w 2018 r.