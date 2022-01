Gazprom dostarczył 185,1 mld metrów sześciennych swoim głównym zagranicznym klientom spoza krajów byłego Związku Radzieckiego. Do Turcji, Chin i Europy trafiło o 3,2 proc. więcej błękitnego paliwa niż w 2020 roku. Przed pandemią wolumen przesyłu gazu wynosił około 200 miliardów metrów sześciennych rocznie.

Rosyjski gigant zakładał, że eksport gazu do Europy i Turcji wyniesie 183 miliardów metrów sześciennych, nawet gdy Europa domagała się zwiększenia dostaw. Na podstawie danych opublikowanych przez Gazprom analitycy Bloomberg News i BCS Global Markets oszacowali dostawy do Europy i Turcji na około 177 miliardów metrów sześciennych.

Przepływy ograniczone

Wraz z nadejściem zimy i niebezpiecznie niskimi zapasami gazu w regionie, rosyjski gigant wycofał się z kontraktów spotowych na początek 2022 roku, a klienci z UE otrzymywali tylko tyle gazu, ile wynika z kontraktów długoterminowych.

Nie jest jasne, dlaczego Gazprom niechętnie oferuje Europie gaz spotowy. Zdaniem europejskich urzędników rosyjski koncern celowo wstrzymuje się z nadzieją na przyspieszenie wydawania pozwoleń na sporny gazociąg Nord Stream 2.

Gazprom nie dzieli danych o eksporcie według krajów, co utrudnia oszacowanie przepływów w 2021 roku na poszczególne rynki. Miller powiedział jednak, że największy wzrost dostaw dotyczy Niemiec, Turcji i Włoch. Według prezesa Gazpromu, przepływy do Chin przekroczyły zobowiązania umowne koncernu na 2021 roku.

Grudniowy dzienny eksport poza kraje byłego ZSRR, czyli w szczytowym momencie sezonu grzewczego, wynosił średnio 439 milionów metrów sześciennych i osiągnął najniższy poziom dlatego miesiąca od 2014 roku, wyliczył Bloomberg.

Skok produkcyjny

Gazprom wydobył w 2021 roku 514,8 miliardów metrów sześciennych gazu, co jest najlepszym wynikiem od 2008 roku. Grudniowa dzienna produkcja wyniosła średnio 1,523 miliarda metrów sześciennych i była najwyższa od grudnia 2013 roku.

Większość niewyeksportowanego do UE błękitnego paliwa została w Rosji. Gdy temperatury spadły, dostawy do krajowych klientów pod koniec grudnia wzrosły do ​​1,656 miliarda metrów sześciennych dziennie, co przekracza średni dzienny poziom produkcji w grudniu. Aby zaspokoić rosnący popyt, Gazprom rozpoczął opróżnianie lokalnych podziemnych magazynów. Wolumen wypompowanego gazu osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat.

Rosja może sobie pozwolić na czerpanie rekordowych ilości ze swoich zapasów, ponieważ do listopada Gazprom wtłoczył do krajowych magazynów rekordowo wysoką ilościami 72,6 miliardów metrów sześciennych gazu.