Na holenderskiej giełdzie cena gazu z dostawą za miesiąc, czyli w kwietniu, wynosiła 108,99 euro za MWh. To oznacza wzrost od początku notowań o ponad 3,7 proc.

W czwartek wieczorem cena gazu w kontraktach z dostawą za miesiąc wynosiła ok. 106-107 euro za MWh, co oznaczało wzrost w stosunku do środowego zamknięcia o ponad 5 proc.