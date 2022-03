Polska planuje budowę dużych reaktorów typu PWR (wodnych ciśnieniowych). Harmonogram przewiduje, że pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej zostanie uruchomiony w 2033 r. Jego moc ma wynieść ok. 1–1,6 GW. Kolejne miałyby być dostawiane co dwa, trzy lata. W sumie w kraju ma zostać wybudowanych sześć bloków o mocy do 9 GW. Jako preferowane miejsce do realizacji tej inwestycji wskazano nadmorską gminę Choczewo.