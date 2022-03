Skrót SMR pochodzi od słów „small modular reactor” i oznacza mały reaktor modułowy. Są one mniejsze niż konwencjonalne reaktory jądrowe, zazwyczaj zalicza się do tej grupy reaktory o mocy do 300 MWe. Tymczasem większość współczesnych, tradycyjnych reaktorów jądrowych ma moc powyżej 1000 MWe. Mały reaktor o mocy ok. 300 MWe jest w stanie rocznie wytworzyć energię potrzebną do zasilania ok. 150-tysięcznego miasta. Tego typu jednostka może przyczynić się do ograniczenia emisji od 0,3 do 2 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w zależności od tego, jaki rodzaj paliwa będzie zastępowany.