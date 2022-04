Według PERN w sobotę 2 kwietnia "z powodu intensywnych opadów śniegu nastąpiło czasowe wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do bazy PERN w Adamowie". Jak przekazała spółka, jej systemy bezpieczeństwa były aktywne i ciągłość działania została zachowana, a ropa naftowa na bieżąco trafiała do klientów.

W związku z zaistniałą sytuacją, jak podał PERN, "konieczne było czasowe zatrzymanie dostaw ropy naftowej poprzez rurociąg +Przyjaźń+", o czym spółka poinformowała "stronę wschodnią". Według PERN "zewnętrzne dostawy prądu zostały przywrócone" w niedzielę 3 kwietnia nad ranem.

"Dostawy ropy naftowej rurociągiem +Przyjaźń+ zostały wznowione. Wszystko wróciło do normy. Tłoczenie surowca odbywa się zgodnie z harmonogramem" - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, posiadający bazy magazynowe surowca i paliw i zarządzający na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech.