"Małe reaktory jądrowe są jedyną konkurencyjną odpowiedzią na dzisiejsze. To rozwiązanie najbardziej logiczne i odpowiadające potrzebom przemysłu. Dziś oficjalnie zaczynamy współpracę związaną z zastosowaniem tych technologii, z wymianą informacji, tworzeniem sprzyjającego otoczenia prawnego związanego z rozwojem SMR w Polsce" - powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas uroczystości.

"Ta szansa, która dziś się rozpoczyna, to dla nas bardzo ważny element strategii, którą niedługo opublikujemy. Dziś inwestujemy w OZE. Z tych źródeł nieemisyjnych tylko SMR są pogodowo niezależne. Możemy się wymieniać doświadczeniami - realizowaliśmy projekt reaktorów wysokotemperaturowych. Mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy sukces " - dodał prezes Taurona Paweł Szczeszek.

Tauron i KGHM zamierzają wspólnie m.in. prowadzić prace badawczo-rozwojowe, z zastosowaniem technologii SMR. W przyszłości w grę wchodzą również inne projekty inwestycyjne wykorzystujące niskoemisyjne źródła energii. Spółki przygotują harmonogram prac, planowane są również analizy prawne i inne przedsięwzięcia promujące działania, które będą miały wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W ramach zawartej na początku 2022 roku umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia. Budowa małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM oraz nowym kierunkiem strategicznym spółki - energią.

Zielony Zwrot Taurona to szereg działań mających na celu istotną zmianę posiadanych źródeł wytwórczych opartych głównie o paliwa kopalne na źródła zeroemisyjne. Założenia te są konsekwentnie realizowane poprzez development własny projektów oraz akwizycje rynkowe. Dziś Grupa dysponuje dziewięcioma elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW. Do 2025 roku Tauron planuje posiadać 1 600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii.

Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM. Miedziowy gigant bierze udział w przetargu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych na Bałtyku.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 29,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.