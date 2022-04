Stany Zjednoczone i kraje europejskie planują inwestycje w terminale skroplonego gazu ziemnego, które będą służyć przez dziesięciolecia. Popyt na węgiel rośnie na całym świecie, a amerykańscy dostawcy gazu łupkowego będą zmuszeni wypełnić potencjalną lukę w dostawach dla krajów odchodzących od rosyjskiego gazu ziemnego.

"Potrzebujemy energii kopalnej"

Wyzwaniem dla świata będzie zwrócenie się ku czystszym technologiom, a jednocześnie zaspokojenie obecnego zapotrzebowania na energię - zaznaczyli we wtorek dyrektorzy i inwestorzy na corocznym szczycie BloombergNEF w Nowym Jorku. Transformacja na czystą energię będzie wyboista i nie nastąpi szybko.

„W ramach tej transformacji potrzebujemy energii kopalnej” – powiedział Keo Lukefahr, szef obrotu instrumentami pochodnymi energii i odnawialnymi źródłami energii w Motiva Enterprises LLC. „To długa zmiana. To nie stanie się z dnia na dzień.”

Rynek gazu został zburzony, ponieważ państwa szukają alternatyw dla dostaw z Rosji, zwłaszcza w Europie. Jednak obecna globalna produkcja nie wystarczy, a to będzie napędzać inwestycje w nową produkcję, zwłaszcza w obszarze łupków w USA, powiedziała na konferencji Anastacia Davies, szefowa BNEF ds. zaopatrzenia w ropę i ropę w USA.

Wojna może również pomóc w przyspieszeniu zielonej transformacji - powiedział Bertrand Millot z Caisse de Depot et Placement du Quebec, drugiego co do wielkości zarządzającego funduszami emerytalnymi w Kanadzie. Państwa nagle stają się wrażliwe na obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym i dostrzegają zalety farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które nie wymagają regularnych dostaw paliwa.

Plan Gujany

Jednym z państw, które chce wykorzystać obecny kryzys jest. Państwo to ma znaczne rezerwy ropy i rozważa skierowanie wszystkich zasobów do państwowej firmy naftowej, by zaspokoić popyt ze strony krajów uprzemysłowionych, a jednocześnie dąży do realizacji celów klimatycznych.

„Popyt na nasze surowce pochodzi w dużej mierze ze świata rozwiniętego” – powiedział na szczycie Bharrat Jagdeo, wiceprezydent Gujany. Dodał także, że nie uważa, że rozwijanie tych będzie formą zdrady celów klimatycznych i dojścia do zerowej emisji netto.

Jednak nie jest to powszechny pogląd.

Justin Guay, dyrektor ds. globalnej strategii klimatycznej organizacji Sunrise Project, podkreśla, że niektóre firmy energetyczne cynicznie wykorzystują obecny kryzys energetyczny w Europie, planując kosztowne projekty infrastrukturalne, których ukończenie potrwa lata i nie rozwiąże problemów krótkoterminowych.

„Budowa nowego terminalu LNG zajmuje od trzech, do pięciu lat” – powiedział. „Europa potrzebuje nowych dostaw gazu do końca roku”.

Ale chociaż wojna na Ukrainie skupiła się na globalnym uzależnieniu od paliw kopalnych, identyfikuje również sposoby na odejście od tradycyjnych źródeł energii.