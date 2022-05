Dokumenty FWS, będące wstępną konsultacją i opinią biologiczną (BCO), ujawniają, że SpaceX zwiększa rozmiar swojej farmy słonecznej o ponad 6 879 m2 (1,7 akrów). Areał zajęty przez instalacje fotowoltaiczne zwiększy się o 30 proc., dzięki czemu panele słoneczne pokryją łącznie powierzchnię niemal 3 hektarów (7,1 akrów). Spółka rozpoczęła już wstępne prace przygotowawcze, jak sprzątanie i niwelacja nierówności terenów przeznaczonych pod budowę farmy.

SpaceX Elona Muska używa już paneli słonecznych i dużych akumulatorów w wyrzutni startowej rakiet w południowym Teksasie. Zapewnia ona energię elektryczną wykorzystywaną do codziennych operacji. Firma zarządza również elektrownią gazową w Boca Chica. Pod koniec 2021 roku farma fotowoltaiczna zajmowała powierzchnię ponad 2 hektarów (5,4 akrów) i dostarczała około 1 MW mocy z baterią o mocy 3,87 MWh do magazynowania energii.

Zgodnie z dokumentami, rozbudowa farmy fotowoltaicznej ma trwać w sumie ponad dwa lata. Po zakończeniu prac budowlanych jej moc wzrośnie o 750 kilowatów, co daje łącznie 1,6 MW energii. Dodatkowy system akumulatorów umożliwi magazynowanie do 8 MWh.

Chińskie panele wspierają starty rakiet

Z informacji zawartych w BCO wynika, że w wyrzutni rakiet zamiast fotowoltaiki produkowanej przez Teslę, SpaceX używa paneli wyprodukowanych przez chińskiego producenta Trina Solar.

Baterie do farmy fotowoltaicznej to systemy magazynowania energii Power Pack od Tesli, które są przeznaczone dla firm i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Tesla oferuje również akumulator Powerwall dla odbiorców indywidualnych i system magazynowania energii w skali sieciowej o nazwie Megapack.

W pierwszym kwartale 2022 roku, rekordowym dla Tesli, dział energetyczny firmy odnotował ponad 10-proc. straty. W tym czasie przychody osiągnęły wysokość 616 mln dolarów, a koszty wyniosły 688 mln dolarów.

Wolumen energii słonecznej, jaki Tesla przyłączyła do sieci, spadł prawie o połowę - do 48 MW - w porównaniu z tym samym okresem w 2021 roku. Ale branża baterii nadrobiła część tej różnicy. Tesla wdrożyła systemy magazynowania energii opartych na bateriach litowo-jonowych o mocy 846 MWh w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku, co stanowi wzrost o 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Współpraca między firmami Elona Muska nie jest niczym nowym, ale z biegiem czasu nieco się zwiększyła. SpaceX ma z Teslą nie tylko wspólnego prezesa, ale także członków zarządu. W 2020 roku SpaceX kupiło od Tesli systemy energetyczne, części, komponenty i usługi (w tym robociznę) o wartości około 4 milionów dolarów.