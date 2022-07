Minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck powiedział, że kompleksowy pakiet legislacyjny dla szybszej ekspansji zielonej energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru i słońca w Niemczech jest największym w sektorze energetycznym w ostatnich latach, a prawdopodobnie i w dekadach.

Udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej ma zostać zwiększony do 2030 roku do co najmniej 80 procent; obecnie wynosi on nieco poniżej 50 procent. Aby osiągnąć ten cel, dwa procent całej federalnej powierzchni lądowej ma być przeznaczone na turbiny wiatrowe. Kraje związkowe mają być teraz prawnie zobowiązane do udostępnienia większej ilości obszarów - informuje ARD.

Znacząco ma też wzrosnąć liczba instalacji solarnych na dachach. Ponadto wzdłuż federalnych autostrad i linii kolejowych ma być więcej miejsca na systemy montowane na ziemi.

Projekty ustaw muszą jeszcze w piątek przejść przez Bundesrat (Rada Federalna).