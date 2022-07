Jeden z największych producentów urządzeń wentylacyjnych i grzewczych na rynku europejskim - japońska firma Daikin zainwestuje ok. 300 mln euro w fabrykę pomp ciepła, która ma powstać w Ksawerowie, w okolicach Łodzi. W nowej fabryce do 2025 r. zatrudnienie ma znaleźć ok. 1 tys. osób, w przyszłości ma to być jedna z największych fabryk koncernu.

"W Polsce mamy już bardzo dużo miejsc pracy i zależy nam nie tylko na nowych miejscach pracy, ale na takich, które są wysokiej jakości. I firma Daikin ze swoimi najnowszymi produktami będzie tworzyła właśnie tutaj w Polsce takie wysoko zaawansowane miejsca pracy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej inwestycję. Reklama Podkreślił, że "wokół takiej firmy, jak firma Daikin na pewno będą powstawały firmy inne, firmy polskie". Reklama CEO Daikin Europe Masatsugu Minaka wskazał, że rynek europejski jest dla koncernu jednym z najważniejszych rynków na świecie, gdyż Europa jest regionem świadomym znaczenia środowiska, gdzie odnawialne źródła energii mają konkurować ze źródłami kopalnymi. "Aby spełnić ogromne wymagania i ogromny popyt na popy ciepła, wynikający z Zielonego Ładu w Unii Europejskiej, chcemy zwiększyć nasze moce produkcyjne, dlatego właśnie Daikin Europe postanowił założyć pod Łodzią w Polsce fabrykę, która będzie produkowała urządzenia do pomp ciepła, inwestując ok. 300 mln euro" - powiedział Minaka. Zadeklarował, że koncern Daikin chce osiągnąć neutralność klimatyczną - zgodnie z założeniami Zielonego Ładu - do roku 2050. "Nasz koncern chce do 2050 r. być neutralny węglowo, chce dokonać transformacji z kotłów spalinowych na pompy ciepła, żeby zrealizować cele niskoemisyjne" - wskazał CEO. Daikin Industries to japoński koncern technologiczny z siedzibą w Osace z blisko stuletnią historią, który zajmuje się przede wszystkim produkcją urządzeń klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza i urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła. Firma jest obecna w blisko 170 krajach na całym świecie. (ISBnews)