W lutym tego roku Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, podczas jednej z publicznych wypowiedzi, napomknął, że wśród inicjatyw związanych z transformacją energetyczną regionu bełchatowskiego spółka rozważa budowę „nowoczesnej cementowni”.

Od tego czasu minęło już pół roku, więc portal WysokieNapiecie.pl postanowił sprawdzić, czy te plany nadal są aktualne.

PGE zamawia studium wykonalności

– Tak, są nadal aktualne. Jesteśmy na etapie zlecenia opracowania studium wykonalności budowy cementowni – poinformowała nas Małgorzata Babska, rzecznik PGE.

– Wstępnie szacujemy wielkość produkcji na ok. 1 mln ton klinkieru portlandzkiego rocznie, czyli ok. 1,2-1,4 mln ton różnej klasy cementów. Optymalna, dokładna wielkość będzie znana jeszcze w tym roku, po przeprowadzeniu studium wykonalności – dodała.Dopytywana o to, skąd PGE chce pozyskać złoża wapienia do produkcji klinkieru cementowego wskazała, że ta informacja zostanie upubliczniona po opracowaniu studium. Jednak już teraz wiadomo, że spółka zamierza wykorzystać w planowanej cementowni uboczne produkty spalania (UPS) z bełchatowskiej elektrowni.

– PGE przeprowadziła szereg badań zarówno laboratoryjnych, jak i prób technicznych, które potwierdziły możliwość użycia w składzie cementu popiołu pochodzącego z Elektrowni Bełchatów – podkreśliła Babska.

– Opracowaliśmy receptury klinkieru portlandzkiego, które w 100 proc. składają się z ubocznych produktów powstających w procesie wydobycia węgla oraz w procesie jego spalania, w myśl idei: pierwszeństwo dla materiałów wtórnych – zaznaczyła.

Wyspecjalizowaną spółką w energetycznej grupie, która obsługuje należące do niej elektrownie i elektrociepłownie w zakresie gospodarowania UPS, jest PGE Ekoserwis. Ponadto spółka ta zajmuje się też odpadami z kopalni węgla brunatnego. Na bazie odbieranych odpadów firma produkuje ok. 200 produktów, m.in. kruszywa dla drogownictwa, spoiwa hydrauliczne i górnicze, a także gips czy nawozy mineralne.

Autor: Tomasz Elżbieciak, WysokieNapiecie.pl