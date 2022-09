„W ciągu najbliższych dwóch tygodni ministerstwa powinny opracować swoje plany, aby zużywać tylko trzy czwarte zeszłorocznego poziomu gazu” – powiedział Gulyas. Temperatura ogrzewania w budynkach administracji publicznej będzie zmniejszona do 18 stopni C.

Reklama

Ograniczenia nie dotkną szpitali i instytucji opieki społecznej.

Reklama

Szef kancelarii premiera Viktora Orbana wezwał ponadto konsumentów do oszczędnego korzystania z gazu i energii elektrycznej. Dodał również, że rząd będzie regulował ceny drewna opałowego, aby zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do surowca po przystępnych cenach przed sezonem grzewczym. Dodał również, że na Węgrzech może wzrosnąć wydobycie węgla.

Ponadto rząd pracuje nad programem wsparcia dla energochłonnych małych i średnich przedsiębiorstw – zapowiedział Gulyas.

W czwartek podczas otwarcia Bosch Budapest Innovation Campus premier Orban uspokajał zebranych, że Węgrom nie zabraknie energii.

„Nie będziemy mieli do czynienia z niedoborami energii. To nie obietnica, to stwierdzenie faktu. Na Węgrzech będzie wystarczająca ilość gazu i energii elektrycznej, więc żadna fabryka nie będzie zamknięta z powodu niedoborów” – powiedział szef rządu.

Z kolei minister przemysłu i technologii Laszlo Palkovics poinformował we wtorek na konferencji Portfolio Sustainable World 2022, że Węgry planują znaczącą redukcję zużycia gazu do 2030 roku.

Ogłoszone w czwartek na konferencji prasowej zmiany mają ograniczyć zużycie gazu na Węgrzech o ok. 200 mln metrów sześciennych.

Na Węgrzech rocznie zużywa się ok. 10 mld metrów sześciennych gazu. We wrześniu 2021 roku rząd węgierski podpisał z Gazpromem 15-letnią umowę na dostawy 4,5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. W ostatnich miesiącach Węgry negocjowały z Rosją dodatkowe dostawy i zgodnie z ostatnim porozumieniem we wrześniu i październiku do kraju ma trafiać dodatkowo 5,8 mln metrów sześciennych gazu dziennie rurociągiem Turkish Stream przez Serbię.

Z Budapesztu Marcin Furdyna (PAP)