PKN Orlen poinformował w środę rano, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację o wpisie w rejestrze przedsiębiorców w dniu 2 listopada 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia koncernu ze spółką PGNiG.

Jak podkreślił podczas środowej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek finalizacja połączenia z PGNiG to „wielki dzień dla polskiej gospodarki, dla całej Grupy Orlen”. „Jesteśmy jedną, wielką, silną, polską, narodową firmą” - zaznaczył. Przypomniał, że wcześniej, w ramach budowy multienergetycznego koncernu, PKN Orlen przejął Grupę Energa i Grupę Lotos, a także zwiększył udział w czeskim Unipetrolu.

„Dokonaliśmy tego, że dziś koncern może osiągać przychody 400 mld zł, że dziś wybudowaliśmy koncern największy w Europie Środkowej, jeden z największych w Europie i 155, jeżeli chodzi o przychody na świecie” - oświadczył Obajtek.

Jak zauważył, w obecnej sytuacji geopolitycznej, wielkich zawirowań gospodarczych spowodowanych pandemią, a obecnie także wojną na Ukrainie, „potrzebny jest koncern, który zabezpieczy procesy inwestycyjne, będzie stabilizował bezpieczeństwo gospodarcze, który będzie dokonywał jeszcze większych procesów inwestycyjnych i również akwizycyjnych, koncern, który da bezpieczeństwo Polakom”. „Od samego początku taki był zamysł tworzenia tak dużego koncernu” - dodał Obajtek.

Prezes PKN Orlen podkreślił przy tym, że takie koncerny już 15, 20, 30 lat temu powstawały w innych państwach. „To są koncerny narodowe, też zbudowane multienergetycznie, tak by dywersyfikować źródła przychodu. Poszliśmy w ślad innych, rozwiniętych gospodarek” - zaznaczył Obajtek. Dodał, że ważnym elementem budowy koncernu multienergetycznego w Polsce było pozyskanie partnera, który zabezpiecza dostawy ropy naftowej - Saudi Aramco.

Obajtek, podczas konferencji poświęconej podsumowaniu ostatniego etapu budowy koncernu multienergetycznego zauważył, że PKN Orlen jest „jednym z pierwszych koncernów, który najbardziej zabezpieczył się w zakresie dostaw ropy". „W trakcie /.../ wojny dywersyfikujemy 70 proc. ropy do naszego systemu. Zabezpieczamy bezpieczeństwo paliwowe nie tylko Polski, ale całego naszego regionu Europy” - stwierdził prezes PKN Orlen. Zwrócił uwagę, że „ten biznes musi łączyć się z bezpieczeństwem”.

Obajtek przypomniał, że Grupa Orlen prowadziła już wcześniej inne procesy akwizycyjne, jak przejęcie RUCH-u, a także wdrażała procesy wzmocnienia spółek zależnych. Dodał, iż istotnym elementem było też stworzenie funduszu venture nabywającego akcje spółek technologicznych czy rozbudowa segmentu detalicznego. „Budujemy nowoczesną firmę, opartą na kilku filarach, która musi przyciągać klientów, która musi wkładać dodatkowych portfel usług dla naszych klientów” - powiedział prezes PKN Orlen.

Jak mówił Obajtek podczas konferencji prasowej, połączenia PKN Orlen, najpierw z Grupą Energa, potem z Grupą Lotos, a obecnie z PGNiG „to procesy w pełni uzasadnione”, co potwierdzają międzynarodowi eksperci oraz wola akcjonariuszy tych spółek, także instytucjonalnych, inwestujących na całym świecie. „Oni doskonale zdają sobie sprawę, że ten kierunek jest konieczny i słuszny” - dodał prezes PKN Orlen. Zwrócił też uwagę na rosnące ratingi PKN Orlen.

„Orlen jest firmą dużego zaufania, dużej stabilności finansowej, płynnościowej, dużej możliwości inwestycyjnej” - podkreślił Obajtek. Zaznaczył, że Grupa Orlen zarabia aktualnie, dzięki wielkiej ekspozycji na rynkach międzynarodowych - ok. 50 proc. przychodów. Wskazał jednocześnie, że Grupa Orlen w tym roku na inwestycje przeznaczy „ponad 15 mld zł, a w przyszłym - ponad 24 mld zł”.

Jak dodał prezes PKN Orlen, po finalizacji połączenia z PGNiG, jak w ramach innych fuzji, Grupę Orlen czekają „procesy bilansowania spółek zależnych”, w tym choćby połączenia poszukiwań i wydobycia w Polsce i w Norwegii. „Będziemy budować silny upstream (segment wydobycia - PAP) w Polsce, gdzie przeznaczymy zdecydowanie większe środki w zakresie poszukiwań i wydobycia, jak również na zwiększanie wydobycia poza granicami kraju, tam gdzie posiadamy swoje aktywa. I na to będą przeznaczone główne środki, główny nacisk” - stwierdził Obajtek.

Zapowiedział zarazem, iż niebawem zostanie zaktualizowana strategia Grupy Orlen. Ocenił, że dokument ten będzie ważny także dla państwa polskiego i całej naszej gospodarki. Przypomniał przy tym, że Grupa Orlen planuje m.in. rozwój energetyki morskiej - poprzez budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, a także rozwój energetyki atomowej - poprzez budowę małych reaktorów jądrowych. Zaznaczył, iż wśród zamierzeń koncernu jest też rozwój technologii paliw alternatywnych oraz segmentu petrochemii.

„To historyczny moment. Połączenie z GK PGNiG to początek budowy nowego, zintegrowanego koncernu o zróżnicowanej działalności. Naszym celem jest zrównoważona transformacja prowadząca do neutralności emisyjnej. Zapewnimy czystą, dostępną energię milionom naszych klientów” - napisał w środę na Twitterze prezes PKN Orlen. Wcześniej, także na Twitterze, odnosząc się do połączenia PKN Orlen i PGNiG, Obajtek podkreślił, że finalizując procesy przejęć, koncern stworzył potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną Europy Środkowej.

Podczas konferencji prasowej Obajtek dziękował wszystkim zaangażowanym w proces połączenia PKN Orlen i PGNiG, w tym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, a także pracownikom i związkom zawodowym. „Chciałem podziękować wszystkim związkom zawodowym. W Grupie Orlen jest 65 tys. ludzi. Czy widzieliście państwo tak potężny proces łączenia i przejmowania przy spokoju społecznym? Czegoś takiego do tej pory nie było, zawsze takie wydarzenia łączyły się ze strajkami, buntami, brakiem zaufania” - powiedział prezes PKN Orlen.

