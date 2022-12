Reklama

Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła w środę pilny rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Jego celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh.

Ostatnia część tarczy energetycznej

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podkreśliła w środę, że projekt to ostatnia część tarczy energetycznej (po m.in. ustawie o dodatku węglowym czy o maksymalnych cenach prądu), która powstała w odpowiedzi na wojnę wywołaną agresją Rosji na Ukrainę. Jak wskazała przedstawicielka MKiŚ, zgodnie z nowymi przepisami zamrożenie cen gazu dotyczyć będzie odbiorców indywidualnych, odbiorców wrażliwych - jak szkoły czy szpitale - oraz instytucji użyteczności publicznej. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

Nowe przepisy zakładają ponadto wprowadzenie refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa. Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Podczas posiedzenia komisji wprowadzono do projektu szereg poprawek doprecyzowujących, które nie miały jednak wpływu na główne założenie nowych przepisów, czyli zamrożenie ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh.

Ustawa nie dla przedsiębiorców

Część przyjętych w środę poprawek dotyczyło mechanizmu refundacji VAT, które miały zmniejszyć obciążenia administracyjne nakładane na samorządy. Jedna z popartych przez komisję zmian pozwala także na złożenie wniosku refundacyjnego drogą elektroniczną.

Projekt wprowadza też mechanizm ograniczenia przychodów spółek energetycznych zajmujących się gazem, poprzez przekazanie określonych zysków na finansowanie rekompensat dla odbiorców indywidualnych. Podobny mechanizm został wprowadzony w tzw. ustawie prądowej.

W trakcie posiedzenia komisja odrzuciła poprawki KO, które dotyczyły m.in. objęcia przepisami ustawy mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Włączenia sektora MŚP do ustawy domagał się też Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem ustawy limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. - 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 - 306 zł, a w 2025 r. - 102 mln zł.

autor: Michał Boroń