W Warszawie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego o współpracy na rzecz utworzenia i organizacji kierunku studiów energetyka jądrowa, między ministrem edukacji i nauki, Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółka Akcyjna, Politechnikami: Gdańską, Poznańską, Śląską, Warszawską, Wrocławską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wskazał, że rozmowy o konieczności uruchomienia i odtworzenia kierunków związanych z energetyką jądrową trwają od jakiegoś czasu.

Nowy kierunek

"Nowoczesność galopuje. Nowe kierunki muszą się tworzyć, muszą być odtwarzane specjalności, ale także nowe kierunki badań naukowych. To wszystko musi być powiązane – świat nauki musi podążać za biznesem, musi wspierać biznes, musi wspierać przedsiębiorczość, musi wspierać gospodarkę" – akcentował minister.

"Energetyka zeroemisyjna, energetyka jądrowa to energetyka najbliższej przyszłości. (…) Dlatego, w porozumieniu z panem prezesem Danielem Obajtkiem, oraz w uzgodnieniu i we współpracy z sześcioma, póki co, uczelniami w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie (…) oraz w porozumieniu z władzami nowotworzonej Akademii Kopernikańskiej, podpisujemy dziś porozumienie, list intencyjny" – mówił szef MEiN.

Porozumienie to – jak wyjaśniał – dotyczy utworzenia lub reaktywacji, w zależności od przypadku, kierunku energetyka jądrowa.

Kształcenie fachowców

"Inżynierowi jądrowi zajmować się będą szeroko pojętą energetyką jądrową i tą dotyczącą elektrowni atomowych, o których mówimy, które będą podstawą polskiej energetyki za jakiś czas, ale też tą dotyczącą małych elektrowni jądrowych wykorzystywanych dla biznesu" – powiedział minister.

We wszystkich tych obszarach – jak kontynuował – inżynierowie jądrowi będą niezwykle potrzebni.

"Te same znakomite uczelnie będą prowadzić badania, pogłębione badania naukowe w tych tematach. Stworzymy oddzielny program rozwoju energetyki jądrowej, badań nad energetyką jądrową po to, żeby Polska miała nie tylko inżynierów, ale też wiodących na świecie naukowców zajmujących się energetyką jądrową" – zapowiedział minister Czarnek.

Zapowiedział specjalne granty na ten cel, które będą badaczom przekazywane w ramach tworzonej Akademii Kopernikańskiej.

"Wszystko po to, by nowoczesność w Polsce była rzeczywistością już teraz i w ciągu najbliższych lat, a nie w dłuższej perspektywie czasowej" – dodał.

SMR-y od Orlenu

Prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił z kolei o konieczności zmian w energetyce. "Pierwszy SMR powstanie w 2028 r. To już niebawem. I to jest czas realny do wykonania. Do 2038 r. mamy ambitny plan – 76 SMR-ów, 76 reaktorów w 26 lokalizacjach. To będzie największa inwestycja energetyczna w Polsce, ale też w Europie, pochłonie dziesiątki miliardów euro" – podkreślił.

Informacje na temat ich lokalizacji – jak dodał – mają być "przedstawione w pierwszej połowie roku". "Już pracujemy nad lokalizacjami, badamy te lokalizacje" – powiedział.

Jak dodał, do takich inwestycji trzeba się przygotować, zmieniać firmy i dostosować świat nauki, który musi iść "równo z biznesem."

"Musimy oprzeć się na polskich uczelniach, które mają doświadczenie. Część z nich może reaktywować to doświadczenie, część musi je na nowo budować, ale mamy na to czas" – powiedział Obajtek.

Prezes Orlenu zaznaczył, że trzeba zmieniać energetykę i tworzyć miks energetyczny, co zapewni bezpieczeństwo Polsce.

"Niejednokrotnie widzę, że popełniany był wcześniej błąd – tworzone były badania, które kończyły się na etapie uczelni, nie szły dalej. I te błędy naprawiamy. Nauka ma służyć biznesowi, a biznes ma służyć nauce" – dodał Obajtek.

W imię klimatu

Z kolei rektor Politechniki Poznańskiej prof. Teofil Jesionowski podkreślił w czasie uroczystości, że Polska stoi przed strategicznym wyzwaniem dotyczącym transformacji środowiskowej, klimatycznej, ale przede wszystkim energetycznej.

"Nasze uczelnie są niezwykle ważne w tym procesie, powiem nieskromnie, dają niewątpliwie potencjał w zakresie rozwoju naukowym. Mamy niewątpliwie duże kwalifikacje dotyczące rozwoju nauki w zakresie energetyki, transformacji energetycznej, w tym energetyki jądrowej, ale dodatkowo mamy niesamowite kompetencje dotyczące kształcenia" - zaznaczył prof. Jesionowski.

Prof. Jesionowski zapowiedział, że uczelnie będą kształcić lub kształcą nie tylko inżynierów od technik jądrowych, ale ekspertów odpowiedzialnych za infrastrukturę krytyczną, automatykę i robotykę.

Autorzy: Szymon Zdziebłowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka