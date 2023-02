"Redukcja metanu to jeden z najtańszych sposobów ograniczenia globalnego ocieplenia w bliskiej perspektywie" - powiedział dyrektor MAE Fatih Birol, cytowany przez agencję AP. "Tutaj po prostu nie ma wymówki" - podkreślił.

W wydawanym corocznie przez MAE raporcie oszacowano, że 75 proc. emisji metanu pochodzących z sektora gazowego i naftowego można zredukować dzięki tanim i łatwo dostępnym technologiom. Metan, który jest głównym składnikiem gazu ziemnego, może przedostać się do atmosfery w wyniku działalności sektora naftowego i gazowego. Przedsiębiorstwa paliw kopalnych spalają nadmiar gazu, który może uwalniać metan do atmosfery.

W raporcie potępiono odmowę najważniejszych światowych koncernów naftowych i gazowych, aby zapłacić około 100 mld dolarów potrzebnych do zakupu technologii, które umożliwią ograniczenie emisji, co stanowi mniej niż 3 proc. rekordowych zysków w branży, jakie odnotowano w 2022 roku. MAE stwierdziła również, że sektor energetyczny odpowiada za około 40 proc. całkowitej średniej emisji metanu spowodowanej działalnością człowieka, ustępując miejsca tylko rolnictwu, czyli za 135 mln ton metanu, który przedostał się do atmosfery - pisze Associated Press.

"Nieokiełznane uwalnianie metanu w produkcji paliw kopalnych jest problemem, który czasem jest pomijany w debacie publicznej" - skomentował dyrektor Birol.

Metan to gaz cieplarniany, który odpowiada za około jedną piątą globalnego ocieplenia. W 2021 roku światowi przywódcy zobowiązali się do ograniczenia emisji metanu o 30 proc. do końca dekady. (PAP)