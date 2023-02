Reklama

Umowę w obecności minister klimatu Anny Moskwy i ambasadora USA Marka Brzezinskiego podpisali prezes PEJ Tomasz Stępień, prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik i szef działu Energy Systems w Westinghouse David Durham.

Umowa obejmuje 10 głównych obszarów merytorycznych, m.in. opracowanie szczegółowego modelu realizacji inwestycji, przygotowanie oceny bezpieczeństwa, programu kontroli jakości, oraz identyfikację potencjalnych dostawców, z naciskiem na firmy z Polski. Umowa ma pozwolić na rozpoczęcie przez PEJ i Westinghouse pierwszych prac przedprojektowych, zanim dojdzie do uzgodnienia umowy wykonawczej.

Według informacji PEJ, umowa zakłada także przygotowanie zasad zewnętrznego finansowania projektu, czyli wstępne oszacowanie jego wartości.

Minister Moskwa: Przed wakacjami kolejna umowa dot. prac przy realizacji elektrowni jądrowej

Zobowiązujemy się, że kolejna umowa, kolejny etap wzmacniający współpracę będzie podpisany jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że przed wakacjami - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji związanej z podpisaniem umowy Polskich Elektrowni Jądrowych z Westinghouse.

W środę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z Westinghouse umowę na prace przedprojektowe ws. elektrowni jądrowej. Obecny na konferencji prezes Polskich Elektrowni Jądrowych zapowiedział, że jeszcze w tym roku zostanie podpisana pierwsza umowa na projektowanie elektrowni jądrowej w Polsce.

Jak wskazała podczas środowej konferencji minister klimatu i środowiska, środowa umowa czyni projekt dotyczący budowy elektrowni jądrowej jeszcze bardziej możliwym. "Już czekamy na kolejną umowę" - zaznaczyła. "Zobowiązujemy się, że ta kolejna umowa, kolejny etap jeszcze bardziej wzmacniający współpracę, będzie podpisany jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że przed wakacjami" - zapowiedziała Anna Moskwa. Jak podkreśliła, byłby to "kolejny krok milowy we wzajemnej współpracy energetycznej".

Jak zapewniła minister Moskwa, "projekt idzie zgodnie ze ścieżką - decyzja środowiskowa jest projektowana, wbrew wszelkim obawom, wszelkie konsultacje środowiskowe z naszymi zagranicznymi partnerami, które odbywamy, kończą się pozytywnie" - zapewniła.

Wskazała, że kolejne etapy tych konsultacji są realizowane. "Projekt jest nie tylko zgodny z harmonogramem, ale (realizowany jest -PAP) w trybie przyspieszonym" - dodała.

Minister Moskwa zapewniła, że takie tempo zostanie utrzymane do końca realizacji projektu. "Tak, żebyśmy mogli co najmniej 3750 giga dostarczyć do polskiego systemu energetycznego w 2032 r. , a 2026 r. rozpocząć wspólną budowę" - wskazała.

Prezes PEJ: W tym roku podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni jądrowej w Polsce

Realizujemy kamień milowy, z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą; jeszcze w tym roku podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni jądrowej w Polsce - zapowiedział w środę na konferencji prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Tomasz Stępień.

W środę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisano tzw. Bridge Contract pomiędzy spółką Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz firmami Westinghouse Electric Company i Westinghouse Electric Poland (Westinghouse).

"Przed spółką stoi bardzo trudne zadanie - musimy wybudować pierwszą w Polsce elektrownię jądrową. I mamy na to relatywnie niewiele czasu" - powiedział Stępień przed podpisaniem umowy.

Jak dodał, do tej pory spółka m.in. wskazała pierwszą lokalizację preferowaną dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - chodzi o Pomorze; złożyła raport środowiskowy i rozpoczęła proces uzyskiwania decyzji środowiskowej, bardzo ważnej - jak dodał - na ścieżce inwestycyjnej tej elektrowni.

"Wspieraliśmy polski rząd w wyborze technologii dla tej pierwszej polskiej elektrowni. Tą technologią jest technologia firmy Westinghouse, i z tą firmą podpisaliśmy w grudniu ramową umowę o współpracy" - przypomniał Stępień. Dodał, że wówczas zadeklarowano, iż na początku roku podpisana zostanie pierwsza z kilku umów na prace projektowe i przygotowawcze.

"Dzisiaj właśnie realizujemy ten kamień milowy - czyli z fazy koncepcyjnej wchodzimy w fazę przedprojektową, przygotowawczą. A jeszcze w tym roku (...) podpiszemy pierwszą umowę na projektowanie elektrowni" - zapowiedział prezes PEJ.

Minister Moskwa: Prace nad modelem finansowym dla elektrowni jądrowej trwają

Prace nad modelem finansowym dla elektrowni jądrowej toczą się na poziomie spółki PEJ, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, resortu klimatu i zespołu ds. energetyki jądrowej - poinformowała w środę minister klimatu Anna Moskwa.

Jak zaznaczyła, po zakończeniu tych prac podpisana zostanie umowa z doradcą ds. modelu finansowego.

„Jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską w celu uzgodnienia amerykańskiego zaangażowania w projekt. (...) Rozmawiamy też z zewnętrznymi partnerami finansowymi” - oświadczyła minister, która w środę wzięła udział w uroczystości związanej z podpisaniem między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse umowy na prace przedprojektowe dla elektrowni jądrowej.

Brzezinski: Nie ma ważniejszego obszaru współpracy gospodarek niż energia

Nie ma ważniejszego obszaru współpracy gospodarek niż energia - powiedział w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podczas podpisania umowy na prace przedprojektowe ws. elektrowni jądrowej w Polsce.

Dodał, że bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe, a elektrownia jądrowa w Polsce będzie znaczącym czynnikiem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszającym emisję gazów cieplarnianych i poprawiającym jakość powietrza.

"Dużo ciężkiej pracy jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że jeżeli podwoimy nasze wysiłki, będziemy jeszcze bliżej ze sobą współpracować. Na pewno zrealizujemy obietnicą, którą złożyliśmy względem naszych obywateli, a była to obietnica czystej, bezpiecznej energii atomowej" - powiedział ambasador.

Brzezinski podczas przemówienia podziękował w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za jego "niezwykle istotną współpracę, dzięki czemu ten (...) istotny, wręcz krytyczny element w ramach strategicznych relacji polsko-amerykańskich poszedł naprzód".

autor: Magdalena Jarco/ Aneta Oksiuta/ Łukasz Pawłowski/ wkr/ mmu/