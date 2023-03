Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce w ostatnich latach to fenomen na skalę światową. W ciągu czterech lat liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci elektroenergetycznej wzrosła z ok. 54 tys. do 1,2 mln. Do tego sukcesu przyczynił się korzystny system rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów, dopłaty z programu Mój Prąd, spadek cen paneli fotowoltaicznych i rosnące ceny energii. Rodzime firmy zajmujące się fotowoltaiką powstawały niemal w każdej gminie, oferując nie tylko wykonanie instalacji, ale też zapewniały jej finansowanie.

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm i rolników

W przypadku przedsiębiorców nie ma programu dofinansowania, który tak jak program Mój Prąd dla właścicieli domów jednorodzinnych, zapoczątkowałby boom w fotowoltaice. Przedsiębiorcy mogą natomiast liczyć na pożyczki.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od kilku lat ma skierowany do przedsiębiorców program pożyczkowy Energia Plus, który wspiera inwestycje w efektywność energetyczną, ograniczenie emisji i zużycia surowców, w ramach którego mieszczą się też inwestycje w OZE. Od lutego tego roku ruszył nowy nabór wniosków z budżetem prawie 567 mln zł. Przedsiębiorcy mogą zaciągnąć pożyczkę wysokości od 0,5 mln zł do 500 mln zł, m.in. na inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, w tym także na magazyny energii zintegrowane z nowym źródłem. Preferencyjne pożyczki mogą zostać umorzone do 10 proc.

Ponadto NFOŚiGW uruchomił program Przemysł energochłonny – OZE, finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, w ramach którego na inwestycje w OZE i magazyny energii przedsiębiorstwa posiadające instalacje objęte systemem EU ETS mogą dostać pożyczki z opcją premii umorzeniowej do 30 proc. Pierwszy nabór wniosków, na który przeznaczono 50 mln zł, kończy się w kwietniu tego roku.

Z kolei producenci rolni mają program Energia dla Wsi, który jest kontynuacją dawnej Agroenergii, jednak od tego roku jest finansowany także z Funduszu Modernizacyjnego. Na instalację fotowoltaiczną od 50 kW do 1 MW producent rolny otrzyma do 25 mln zł pożyczki, w przypadku spółdzielni energetycznych moc instalacji może sięgnąć 10 MW.

