"Strony zamierzają utworzyć wspólnie spółkę celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego" - podano w komunikacie PGE.

Jak dodano, strony będą mieć równą liczbę akcji w spółce celowej a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

"Utworzenie przez strony wspólnego przedsięwzięcia spółki celowej uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji" - poinformowano.

Moce produkcyjne

Dwa reaktory elektrowni jądrowej mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm ok. 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. obecnej konsumpcji energii w Polsce - podały we wtorek spółki PGE i ZE PAK, które podpisały wstępne porozumienie ws. spółki celowej do projektu budowy elektrowni jądrowej.

PGE i ZE PAK przypomniały w komunikacie, że 31 października 2022 r. wraz z koreańskim KHNP podpisały list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w Polsce w oparciu o technologię APR1400.

"Na bazie dotychczas wykonanych wstępnych analiz oceniono, że jest perspektywiczne posadowienie co najmniej 2 reaktorów APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. Dwa reaktory mogłyby dostarczyć do polskich domów i firm około 22 TWh energii, czyli ok. 12 proc. dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce. Uruchomienie pierwszego bloku elektrowni możliwe jest już w 2035 roku" - przekazały PGE i ZE PAK.

Dodały, że centralna lokalizacja Pątnowa, przy jednym z kluczowych krajowych węzłów energetycznych, umożliwia wyprowadzenie z Pątnowa energii elektrycznej we wszystkich kierunkach przy minimalizacji strat związanych z przesyłem energii i optymalnym wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej.

"Strony planują, że spółka celowa przeprowadzi kolejny etap współpracy jakim będzie: studium wykonalności, badania terenu oraz oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej" - podano.

Podpisane porozumienie zakłada, że członek zarządu wskazany przez PGE będzie pełnił funkcję prezesa, a jeden z członków rady nadzorczej wskazany przez ZE PAK, będzie pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.